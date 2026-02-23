為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    護童進化！ 警力民力協作 打造新北全境全民護童

    2026/02/23 12:07 記者徐聖倫／新北報導
    永和分局長（中）蔣叔君帶隊執行護童勤務。（記者徐聖倫翻攝）

    永和分局長（中）蔣叔君帶隊執行護童勤務。（記者徐聖倫翻攝）

    護童再進化！今為開學日，新北市警局為強化校園周邊安全，進化護童等級。與以往不同的是，除了警力、校方外，從今起往後加入「社區民力」、「義交」等，旨在全力優化各校周邊通學環境。

    過往普遍是由學校老師、導護志工及員警共同維護學童安全，本次新北市警局首創將社區民力納入，並由學校協調家長會聘僱義交協勤，促使護童陣容更為堅強，新學期開始推出嶄新的護童專案勤務2.0。

    新北市警局利用寒假期間召開多場協調會，與各校、家長會及社區民力建立暢通的聯繫平台，定期開會協調聯繫，滾動修正勤務部署及優化通學環境。從今日起，護童勤務將加入義交、民防、義警、巡守隊、社區發展協會等，不再只是警方與校方，而是由全民一起守護學童安全。

    新北市警局表示，整合警政、教育、社區民力資源，三環結合共同守護學童安全，相關勤務規劃將會持續不斷精益求精，以零事故為努力目標，建構一個優質又安全的通學環境。

    從今起，未來新北市全境將結合警力、校方、義警、民防等，進入全民護童的時代。（記者徐聖倫翻攝）

    從今起，未來新北市全境將結合警力、校方、義警、民防等，進入全民護童的時代。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播