護童進化！ 警力民力協作 打造新北全境全民護童

永和分局長（中）蔣叔君帶隊執行護童勤務。（記者徐聖倫翻攝）

護童再進化！今為開學日，新北市警局為強化校園周邊安全，進化護童等級。與以往不同的是，除了警力、校方外，從今起往後加入「社區民力」、「義交」等，旨在全力優化各校周邊通學環境。

過往普遍是由學校老師、導護志工及員警共同維護學童安全，本次新北市警局首創將社區民力納入，並由學校協調家長會聘僱義交協勤，促使護童陣容更為堅強，新學期開始推出嶄新的護童專案勤務2.0。

請繼續往下閱讀...

新北市警局利用寒假期間召開多場協調會，與各校、家長會及社區民力建立暢通的聯繫平台，定期開會協調聯繫，滾動修正勤務部署及優化通學環境。從今日起，護童勤務將加入義交、民防、義警、巡守隊、社區發展協會等，不再只是警方與校方，而是由全民一起守護學童安全。

新北市警局表示，整合警政、教育、社區民力資源，三環結合共同守護學童安全，相關勤務規劃將會持續不斷精益求精，以零事故為努力目標，建構一個優質又安全的通學環境。

從今起，未來新北市全境將結合警力、校方、義警、民防等，進入全民護童的時代。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法