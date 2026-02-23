開學日新莊女童墜樓不治！校方：在校狀況正常 教育局啟動關懷機制

女童墜落社區中庭空景。（記者徐聖倫翻攝）

今（23）日為各級中小學開學日，新北市新莊區卻傳出學童墜樓意外。上午7時許，一名12歲女童在住家社區大樓不明原因自高處墜落，倒臥中庭，救護人員到場時已無生命跡象，緊急送醫搶救不治，確切原因由警方調查釐清。校方指出，該生在校期間學習與生活狀況正常，人際互動及家庭情形均無特殊異狀；教育局則說，已請學校同步啟動班級及同儕關懷措施。

校方指出，該生在校期間學習與生活狀況正常，人際互動及家庭情形均無特殊異狀，事故發生原因仍待進一步調查。

教育局表示，該名女童為新莊區某國小五年級學生，今天上午7時多於住家社區發生意外，校方接獲警方通報後已立即完成校安通報。市府要求學校啟動關懷機制，由校長及行政團隊趕赴醫院陪同家屬，協助聯繫及後續相關事宜。

教育局強調，已請學校同步啟動班級及同儕關懷措施，視情況提供專業輔導資源，協助穩定師生情緒與身心狀況；同時持續督導各校落實情緒支持與危機辨識通報機制，強化生命教育，避免憾事再發生。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

