為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    另類秒殺！慣竊徒手扳機車坐墊10秒洗劫6千

    2026/02/23 11:45 記者湯世名／彰化報導
    慣竊僅花10秒即從機車坐墊竊走皮夾。（警方提供）

    慣竊僅花10秒即從機車坐墊竊走皮夾。（警方提供）

    另類秒殺！彰化市1名慣竊過年期間四處下手行竊財物，大年初三盯上彰泰國中大門前1輛機車，趁民眾離去時上前行竊，以徒手扳開機車坐墊將車內皮夾行竊得手，揚長而去，被害人返回欲取皮夾才發現遭竊損失6千元，調閱監視器發現慣竊徒手扳開坐墊前後竟僅花10秒鐘，今天（23日）將影片PO網呼籲大家小心，警方根據監視器發現竊賊是有數起竊盜前科的男子，積極追緝中。

    警方指出，民眾19日下午許乘坐友人機車前往彰泰國中打球，並將其黑色皮夾放置於友人機車置物箱內；傍晚5點半打完球離開前往用餐時，發現機車置物箱內的黑色皮夾不見，損失6000元。警方根據監視器追查發現，竊賊是有數起竊盜前科的男子，在彰化市街頭騎腳踏車四處尋找作案目標，專門徒手扳開機車坐墊下手行竊；從影片中發現慣竊從扳開機車坐墊到竊走皮夾，竟僅花10秒鐘左右，速度之快令警方咋舌。

    民眾今天將遭竊影片PO網，並呼籲大家不要把財物放在機車內，不少網友附和說，該名竊賊很眼熟，以前疑曾被該名慣竊偷過財物，實在太可惡。

    警方說，一般竊賊盯上機車坐墊內的財物，多持T型扳手或是雙手用力一扳，就可以輕易拉開機車坐墊，尤其是車齡較久的機車，更容易偷竊得手，此外安全帽掛在機車後視鏡或坐墊上，也容易被竊賊當作內有值錢財物的「指標」；重要財物切記千萬不要放在坐墊內，停車後應隨身攜帶，以免遭洗劫。

    慣竊得手後將皮夾放入口袋從容離去。（警方提供）

    慣竊得手後將皮夾放入口袋從容離去。（警方提供）

    慣竊騎單車在彰化市街頭尋找做案目標。（警方提供）

    慣竊騎單車在彰化市街頭尋找做案目標。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播