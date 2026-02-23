另類秒殺！慣竊徒手扳機車坐墊10秒洗劫6千

慣竊僅花10秒即從機車坐墊竊走皮夾。（警方提供）

另類秒殺！彰化市1名慣竊過年期間四處下手行竊財物，大年初三盯上彰泰國中大門前1輛機車，趁民眾離去時上前行竊，以徒手扳開機車坐墊將車內皮夾行竊得手，揚長而去，被害人返回欲取皮夾才發現遭竊損失6千元，調閱監視器發現慣竊徒手扳開坐墊前後竟僅花10秒鐘，今天（23日）將影片PO網呼籲大家小心，警方根據監視器發現竊賊是有數起竊盜前科的男子，積極追緝中。

警方指出，民眾19日下午許乘坐友人機車前往彰泰國中打球，並將其黑色皮夾放置於友人機車置物箱內；傍晚5點半打完球離開前往用餐時，發現機車置物箱內的黑色皮夾不見，損失6000元。警方根據監視器追查發現，竊賊是有數起竊盜前科的男子，在彰化市街頭騎腳踏車四處尋找作案目標，專門徒手扳開機車坐墊下手行竊；從影片中發現慣竊從扳開機車坐墊到竊走皮夾，竟僅花10秒鐘左右，速度之快令警方咋舌。

民眾今天將遭竊影片PO網，並呼籲大家不要把財物放在機車內，不少網友附和說，該名竊賊很眼熟，以前疑曾被該名慣竊偷過財物，實在太可惡。

警方說，一般竊賊盯上機車坐墊內的財物，多持T型扳手或是雙手用力一扳，就可以輕易拉開機車坐墊，尤其是車齡較久的機車，更容易偷竊得手，此外安全帽掛在機車後視鏡或坐墊上，也容易被竊賊當作內有值錢財物的「指標」；重要財物切記千萬不要放在坐墊內，停車後應隨身攜帶，以免遭洗劫。

慣竊得手後將皮夾放入口袋從容離去。（警方提供）

慣竊騎單車在彰化市街頭尋找做案目標。（警方提供）

