惡業者春節橫行！初二新北拖吊10公里要10萬 昨桃園2公里要5萬1

有機車車主拖吊2公里遭索價5萬1000元拖吊費，民眾認出業者過去已有多起高額索價紀錄。（擷取自臉書爆廢公社）

桃園市桃園區昨（22）日大年初6發生一起拖吊糾紛，有機車車主找來拖吊車協助處理拋錨電動機車，豈料，短短2公里竟被索價5萬1000元，警方獲報跟趕抵時，雙方已停妥1萬元達成和解，有民眾發現該拖吊業者惡名昭彰，大年初2就有車主在新北市烏來山區遇車輛拋錨，找來相同業者將車載運到修車行，10公里路程遭索價10萬元，立即PO網提醒，該拖吊業者已到桃園，請車主小心提防。

據悉，該名機車車主因電動機車後輪沒氣，找來拖吊業者協助將機車從桃園區慈文路載運至中正路，短短2公里路程被索價5萬1000元，遠遠超過一般拖吊行情，有民眾從該車車號認出與烏來山區索價高額拖吊費的業者相同，桃園警分局武陵派出所員警獲報到場處理，業者有恃無恐稱，網站上都有寫明收費標準，也已與車主達成1萬元和解，車主則說，拖吊前有收到業者報價，但機車拋錨很心急，未詳細確認內容，完成拖吊後發現收費遠高於一般行情，因此無法接受。

警方表示，此案雖屬民事消費糾紛，雙方也於現場達成協議，員警仍當場告知車主，若有詐欺、妨害自由等情事，可提出相關告訴，警方將依規定受理偵辦。

警方呼籲，為保障自身權益，務必在拖吊前確認為合法拖吊業者，明確核對服務內容與費用，並索取「國道小型車輛拖救服務契約三聯單」，若有違規拖吊、費用超收或服務爭議，可持單據向有關機關投訴，若不肖業者有強制扣車、詐欺等違法行為，可立即向警方報案，警方將依法偵辦。

短短2公里拖吊費竟達5萬1000元引爆網友怒火「是想再紅一次嗎」、「號召打爆業者電話」，據悉，該業者過去已有多起高額索價糾紛，利用車主車輛拋錨、事故慌張之際，忽略要仔細了解拖吊費用而誤入陷阱，無奈多起官司都獲不起訴，業者依然照常營業，提醒車主在委託拖吊時，務必冷靜看清楚報價，避免業者坐地起價、胡亂收費。

桃園有機車車主拖吊2公里，遭索價5萬1000元拖吊費。（記者鄭淑婷翻攝）

