人夫吵架竟被潑鹽酸失明 前妻判刑2年諭知緩刑

桃園人妻與丈夫吵架後潑酸，造成丈夫左眼失明，因自首且達成調解，桃園地院判處人妻2年徒刑並宣告緩刑4年。（記者余瑞仁攝）

桃園市朱姓人妻2024年4月2日清晨與郭姓丈夫發生爭吵，她見丈夫回床繼續睡覺，怒氣未消之下從廁所拿來4瓶鹽酸對躺在床上的丈夫潑灑，造成郭男頭、臉及身體有30%受化學性灼傷，釀成左眼全盲、右眼視力嚴重受損；桃園地院審酌朱女罹患重度憂鬱症、犯案後自首且與郭男達成調解，依重傷害罪將她判處2年徒刑、緩刑4年，緩刑期間交付保護管束。

判決指出，年逾50歲的朱女與郭男結婚多年，平常偶有爭吵，2024年4月2日清晨近6點時，朱女與丈夫因故在住家內爭吵，郭男吵架後返回房間繼續睡覺，朱女卻是怒氣上頭，頓時心生狠意，從浴廁拿出4瓶鹽酸朝郭男全身潑灑，隨後前往圳頂派出所報案指稱自己拿鹽酸噴濺丈夫，並請警方幫忙叫救護車。

郭男因遭潑灑鹽酸造成頭臉與身體嚴重灼傷，經緊急送醫治療，發現其頭、臉及身體軀幹有30%遭化學性灼傷，傷勢最為嚴重的左眼因萎縮而全盲，右眼視力則僅恢復至可辨指數狀態，造成無法逆轉的重傷害；事後，郭男與朱女以離婚收場。

桃園地院審理時，朱女坦承對郭男潑酸，合議庭另囑託衛生福利部桃園醫院對朱女進行精神鑑定，鑑定結果顯示朱女罹有重度憂鬱症，案發時處於未經治療狀態，因刺激造成情緒低落、判斷力受損，辨識行為違法及控制衝動的能力顯著減低；合議庭審酌，朱女因情緒失控犯下重傷害罪，但符合「精神障礙減輕其刑」及「自首減刑」規定，因此遞減其刑，且朱女於審理過程中與郭男達成調解並獲寬宥，另考量朱女並無前科紀錄等一切情狀，審結判處2年徒刑並宣告緩刑，緩刑期間交付保護管束，以防再犯。

法官並以朱女犯案後定期就醫、規律服藥，病況可獲相當控制，且與成年兒女同住，有家庭支持系統督促服藥，認無宣告監護處分（強制就醫）必要。可上訴。

