為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    人夫吵架竟被潑鹽酸失明 前妻判刑2年諭知緩刑

    2026/02/23 12:04 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園人妻與丈夫吵架後潑酸，造成丈夫左眼失明，因自首且達成調解，桃園地院判處人妻2年徒刑並宣告緩刑4年。（記者余瑞仁攝）

    桃園人妻與丈夫吵架後潑酸，造成丈夫左眼失明，因自首且達成調解，桃園地院判處人妻2年徒刑並宣告緩刑4年。（記者余瑞仁攝）

    桃園市朱姓人妻2024年4月2日清晨與郭姓丈夫發生爭吵，她見丈夫回床繼續睡覺，怒氣未消之下從廁所拿來4瓶鹽酸對躺在床上的丈夫潑灑，造成郭男頭、臉及身體有30%受化學性灼傷，釀成左眼全盲、右眼視力嚴重受損；桃園地院審酌朱女罹患重度憂鬱症、犯案後自首且與郭男達成調解，依重傷害罪將她判處2年徒刑、緩刑4年，緩刑期間交付保護管束。

    判決指出，年逾50歲的朱女與郭男結婚多年，平常偶有爭吵，2024年4月2日清晨近6點時，朱女與丈夫因故在住家內爭吵，郭男吵架後返回房間繼續睡覺，朱女卻是怒氣上頭，頓時心生狠意，從浴廁拿出4瓶鹽酸朝郭男全身潑灑，隨後前往圳頂派出所報案指稱自己拿鹽酸噴濺丈夫，並請警方幫忙叫救護車。

    郭男因遭潑灑鹽酸造成頭臉與身體嚴重灼傷，經緊急送醫治療，發現其頭、臉及身體軀幹有30%遭化學性灼傷，傷勢最為嚴重的左眼因萎縮而全盲，右眼視力則僅恢復至可辨指數狀態，造成無法逆轉的重傷害；事後，郭男與朱女以離婚收場。

    桃園地院審理時，朱女坦承對郭男潑酸，合議庭另囑託衛生福利部桃園醫院對朱女進行精神鑑定，鑑定結果顯示朱女罹有重度憂鬱症，案發時處於未經治療狀態，因刺激造成情緒低落、判斷力受損，辨識行為違法及控制衝動的能力顯著減低；合議庭審酌，朱女因情緒失控犯下重傷害罪，但符合「精神障礙減輕其刑」及「自首減刑」規定，因此遞減其刑，且朱女於審理過程中與郭男達成調解並獲寬宥，另考量朱女並無前科紀錄等一切情狀，審結判處2年徒刑並宣告緩刑，緩刑期間交付保護管束，以防再犯。

    法官並以朱女犯案後定期就醫、規律服藥，病況可獲相當控制，且與成年兒女同住，有家庭支持系統督促服藥，認無宣告監護處分（強制就醫）必要。可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播