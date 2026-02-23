等不及釋憲 中正橋割國旗案3人判拘役15日定讞

劉珮瑄（見圖）等人割損國旗案，判拘役。（資料照）

「台灣國」成員陳儀庭、陳妙婷及友人劉珮瑄等3人，為表達其政治理念，於2015年雙十節割損連結雙北市的中正橋上10多面國旗，高等法院二審經釋憲停審、苦等8年後，去年8月等不及釋憲結果，裁定重新審理，判陳等3人各拘役15天、可易科罰金；最高法院駁回被告上訴，全案確定。

新北地院簡易庭一審依侮辱國旗罪判3人各拘役20天，但新北地院二審合議庭認定屬政治表意自由，改判無罪；檢方上訴，第二審高等法院認定「侮辱國旗罪」有違憲之虞，2017年裁定停審並聲請釋憲，但遲遲等不到憲法法庭的下文，高院去年8月裁定重新審理，並改判陳3人各拘役15天可易科罰金；最高法院駁回被告上訴確定。

判決指出，2015年國慶日凌晨3時，台灣國成員陳儀庭、陳妙婷偕同劉珮瑄、徐大為、廖安祈等人，割破新北市永和區中正橋上懸掛的10多面國旗，並折斷多根懸掛國旗的旗桿，檢方依侮辱國旗罪起訴5人。

新北地院簡易庭判5人各拘役20天，得易科罰金2萬元。陳儀庭、陳妙婷、劉珮瑄提起上訴，徐、廖未上訴而定讞。

3人主張，毀損國旗只為表達對國家認同的意見，以彰顯「不認為那是我國國旗，如果是，我會用我的生命保護它」、「藉由這個行動證明中華民國沒有正當性」、「這面國旗不該出現在台灣，它代表殖民及壓迫的象徵」等理念。

新北地院二審（實質第一審）認定，憲法保障人民的言論、著作、出版等表意自由，涵蓋以任何方式表達意見的自由，不侷限於聲音或文字，3人以損壞國旗方式表達政治性言論，應受保障，改判無罪。檢方不服而上訴。

高院合議庭認為，國旗是國家象徵，享有尊榮性，應包容以毀損國旗方式表達政治意見的表意行為，而非以刑罰制裁，並認為刑法「侮辱國旗罪」牴觸憲法對言論、思想自由的保障，也違反比例原則，應屬違憲，2017年裁定暫停止審理，並聲請釋憲。

不過，大法官會議、改制為憲法法庭後皆遲無釋憲結果，釋憲案躺了8年仍無結果，重組後的高院合議庭，於去年8月底決定不等釋憲結果，裁定重新審理，認定陳3人構成侮辱國旗罪，改判各拘役15天。被告上訴，最高法院駁回上訴定讞。

