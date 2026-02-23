菲律賓移工放火砍死同鄉同事 曾入火場救火改判15年刑定讞

紡織廠宿舍大火，移工跑到安全處待援。（資料照，民眾提供）

彰化縣和美鎮某紡織公司的菲律賓移工尼克與同鄉同事葛雷恩，2023年11月在移工宿舍發生衝突，尼克持刀追殺對方，又用瓦斯噴燈攻擊，造成宿舍大火，葛雷恩身受多數刀傷和燒燙傷，送醫不治，另造成3人受傷。檢察官起訴求處無期徒刑，彰化地院國民法庭考量他犯後認罪態度，且尼克有進入火場救火，仍有人性基本良知，量處15年有期徒刑，二審、三審都維持原判，全案定讞。

檢警調查，尼克、葛雷恩及其他2名同為菲籍移工，住在公司提供的宿舍，尼克因為懷疑葛雷恩向他已分居的妻子爆料他在台有女友，導致婚姻破裂，因而懷恨在心。但法官調查認定，沒有證據證明葛雷恩有爆料、刺激尼克情緒的行為，認定尼克有殺人的直接故意。

請繼續往下閱讀...

案發於2023年11月23日凌晨，該紡織廠移工宿舍發生大火，33名移工跳出屋外躲在鐵皮屋頂被救下，4人受傷送醫，警、消火場調查發現現場有不明血跡、傷者有刀傷，追查是尼克先持刀砍殺、再持瓦斯噴燈點火噴葛雷恩，引發火災。

葛雷恩全身體表面積逾90%三度燒燙傷，合併胸前、左耳撕裂傷、肢體骨折，搶救至同年12月16日不治。尼克自己全身亦60％三度燒燙傷，急救後挽回一命；他坦承犯行，檢方依殺人、殺人未遂、放火燒燬等罪起訴。

法院歷審認定，尼克朝睡覺中的葛雷恩潑汽油點火，葛雷恩驚醒逃出時，尼克又持鐮刀砍傷對方，迫使葛退回已著火的房間，致葛嚴重燒灼傷而死亡，其放火手段具有無法控制的高度危險性，手段殘忍。

法院考量尼克雖是預謀犯案，但犯後自始坦承犯行，且於放火現場發現大火往走廊延燒，即不顧自身傷痛，持滅火器進行滅火，可見他仍有基本良知，判處15年徒刑定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法