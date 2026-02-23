為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台南台江大道死亡車禍！藍色奧迪「高速飛撞」台61高架鋼架 駕駛魂斷

    2026/02/23 11:25 記者王俊忠／台南報導
    30歲王姓男子駕駛藍色奧迪轎車從台南安南區台江大道尾衝上施工中的台61線快速道路鋼架結構，車身嚴重變形，王男當場氣絕身亡。（民眾提供）

    30歲王姓男子駕駛藍色奧迪轎車從台南安南區台江大道尾衝上施工中的台61線快速道路鋼架結構，車身嚴重變形，王男當場氣絕身亡。（民眾提供）

    首次上稿 10:28
    更新時間 11:25

    台南市安南區台江大道路尾的台61線興建施工路段，今天早上驚傳1件重大死亡車禍！1輛藍色奧迪轎車不明原因衝撞上台61線的施工鋼架路段，衝撞力道猛烈，引擎與車身分離，整輛車嚴重變形。消防員趕抵現場確認駕車的30歲王姓男子明顯死亡，未送醫。

    據了解，王男是協尋人口，他是從台江大道路尾堤防斜坡快速衝上施工中的台61線高架橋面路段釀禍，據警、消估計，奧迪車從堤防斜坡騰空飛上高架橋面的直線距離長達50公尺、橋面距離地面約9公尺，足見該車車速極快、時速至少100多公里以上，確切肇事原因由轄區警方深入調查中。

    南市警、消單位於今天清晨7點許接獲民眾報案，指安南區台江大道路尾驚傳重大衝撞的車禍。警、消人員到場時，發現1輛藍色奧迪轎車卡在施工中的台61線快速道路鋼架結構上（奧迪車位置距離路面約9公尺），該車車身嚴重變形、引擎已從車頭分離出去，場面讓人怵目驚心。警、消人員檢視車內駕車的王姓男子已明顯死亡，未再送醫。

    警、消單位初步調查，王男是獨自1人駕駛這輛奧迪轎車沿台江大道往西方向行駛，速度相當快，一直到台江大道路尾時，他沒有減速，就這麼從青草崙堤防的斜坡衝上約有9公尺高的台61線施工中路段，釀成憾事。

    由於王男是被通報的協尋人口，其座車是否因車速過快、機械故障或是其他因素釀禍，警方將進一步做現場蒐證、調閱周邊監視器以調查釐清事故原因。警方也呼籲車輛駕駛人行經快速道路與橋面路段時務必減速慢行、保持安全距離，以確保行車安全。

    王姓男子駕駛藍色奧迪轎車從台南安南區台江大道尾衝上有9公尺高施工中的台61線快速道路鋼架結構，車身嚴重變形，王男當場氣絕身亡。（民眾提供）

    王姓男子駕駛藍色奧迪轎車從台南安南區台江大道尾衝上有9公尺高施工中的台61線快速道路鋼架結構，車身嚴重變形，王男當場氣絕身亡。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播