    社會

    張錫銘「不予假釋」判決撤銷 南監：由上級單位依法執行

    2026/02/23 10:17 記者吳俊鋒／台南報導
    法務部矯正署台南監獄回應，張錫銘假釋部分，一切由上級單位依法執行。（資料照）

    法務部矯正署台南監獄回應，張錫銘假釋部分，一切由上級單位依法執行。（資料照）

    曾犯下多起重大社會案件、人稱「惡龍」、「小黑」的張錫銘，落網後被判處無期徒刑，他目前打行政訴訟爭取假釋，高雄高等行政法院認定矯正署存在資訊蒐集不全，及未公平對待有利事證等瑕疵，判決撤銷「不予假釋」處分及復審決定；對此，法務部矯正署台南監獄回應，假釋部分，一切由上級單位依法執行。

    南監指出，張錫銘委由律師來處理假釋，高雄高等行政法院的判決，他應該已獲悉訊息；至於個人生活上的表現，因隱私保護，獄方不便透露。

    張錫銘的友人則提到，他會持續以良好的表現來爭取假釋。

    高雄高等行政法院日前認定矯正署在審查張錫銘假釋案時，以2018年函詢地檢署卻未獲回覆的舊資料，判決撤銷「不予假釋」處分及復審決定，雖未直接准予假釋，但要求矯正署必須參酌判決意旨重新審議。

    目前在台南監獄服刑的張錫銘，2005年落網，2007年一審，2008年最終因連續擄人勒贖、持有步槍及殺人未遂等罪定讞，總計判處3個無期徒刑，以及55年6個月刑期，合併執行無期徒刑、併科罰金800萬元。

    因張錫銘最初的犯案時間是1995年的2月，適用受刑人口中的「舊法」，只要服刑滿10年就有假釋機會，所以從2017年開始聲請假釋。

