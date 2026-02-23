為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    從3樓租到11樓！萬華「鑽石大樓」應召站被搗破 檢起訴9幹部

    2026/02/23 10:14 記者劉詠韻、吳昇儒／台北報導
    檢方審酌證據後認定,賴、許等9人意圖使男女與他人為性交或猥褻行為,並媒介、容留以營利,依法起訴。(記者劉詠韻攝)

    檢方審酌證據後認定，賴、許等9人意圖使男女與他人為性交或猥褻行為，並媒介、容留以營利，依法起訴。（記者劉詠韻攝）

    以賴姓、許姓男子為首的應召集團，涉嫌長期承租位於台北市萬華區康定路、俗稱「鑽石大樓」的多個樓層，經營應召站並媒介外籍女子從事性交易。台北地檢署調查後認為，該集團組織分工嚴密、營利事證明確，遂依妨害風化罪嫌起訴賴、許等幹部成員共9人。

    起訴書指出，集團經營規模不小，承租該大樓3樓、5樓、7樓、9樓、10樓及11樓等多間套房，作為性交易據點。組織分工細密，由賴、許二人統籌指揮，下設多名幹部，分別負責財務管理、現場把風、收帳及性交易用品補給等事務，運作相當制度化。

    檢警查出，集團自2022年間透過通訊軟體Telegram群組「安安（或小安）2.0」招募外籍女子加入應召站；為確保據點穩定運作，早自2021年起即以每月4萬5000元至1萬3000元不等租金，向許姓、籃姓房東承租康定路多處套房。

    該應召站對外招攬不特定男客，每次性交易依半套或全套區分，收費約1000元至1800元。集團則從中抽取500元至800元作為仲介費，其餘款項始交付外籍女子；案經萬華分局搜索查緝，當場查獲6名越南籍女子正在從事性交易，並循線瓦解整個組織。

    檢方審酌相關證據後認定，賴、許等9人意圖使男女與他人為性交或猥褻行為，並媒介、容留以營利，已涉犯刑法第231條第1項罪嫌，依法提起公訴。

