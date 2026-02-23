台中駕駛疑恍神自撞路樹 整輛車慘翻覆車輪撞斷

台中市張姓男子，今天清晨5點多駕駛自小客車行經大里區仁堤路，疑因恍神自撞路樹後翻覆，所幸僅擦挫傷送醫。（記者陳建志翻攝）

台中市一名張姓男子（29歲）今天凌晨5點多，駕駛自小客車行經大里區仁堤路時，疑似恍神自撞路樹後整輛車翻覆，連車輪都撞斷，所幸僅擦挫傷送醫，張男經酒測並無酒精反應，詳細肇事原因警方將調閱監視器後釐清。

這起事故發生在今天清晨5點48分左右，當時張姓男子（29歲）駕駛自小客車，沿大里區仁堤路往新仁橋方向行駛，行經肇事地點時，車子突然往路邊偏移，接著右前車頭撞到路樹後整輛車翻覆，強大的撞擊力連車輪都撞斷。

台中市消防局獲報，車內有一位民眾受困，立即派遣十九甲、仁化及國光分隊到場搶救，抵達後立刻協助受困車內的張男脫困，初步檢傷，張男僅左手擦傷，意識清楚，立即將他送往大里仁愛醫院治療。

警方初步調查，張男疑因恍神而失控自撞路樹，經酒測後並無酒精反應，詳細肇事原因將調閱監視器後釐清。

台中市張姓男子，今天清晨5點多駕駛自小客車行經大里區仁堤路，疑因恍神自撞路樹後翻覆，連車輪都撞斷。（記者陳建志翻攝）

