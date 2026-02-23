為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中駕駛疑恍神自撞路樹 整輛車慘翻覆車輪撞斷

    2026/02/23 10:11 記者陳建志／台中報導
    台中市張姓男子，今天清晨5點多駕駛自小客車行經大里區仁堤路，疑因恍神自撞路樹後翻覆，所幸僅擦挫傷送醫。（記者陳建志翻攝）

    台中市張姓男子，今天清晨5點多駕駛自小客車行經大里區仁堤路，疑因恍神自撞路樹後翻覆，所幸僅擦挫傷送醫。（記者陳建志翻攝）

    台中市一名張姓男子（29歲）今天凌晨5點多，駕駛自小客車行經大里區仁堤路時，疑似恍神自撞路樹後整輛車翻覆，連車輪都撞斷，所幸僅擦挫傷送醫，張男經酒測並無酒精反應，詳細肇事原因警方將調閱監視器後釐清。

    這起事故發生在今天清晨5點48分左右，當時張姓男子（29歲）駕駛自小客車，沿大里區仁堤路往新仁橋方向行駛，行經肇事地點時，車子突然往路邊偏移，接著右前車頭撞到路樹後整輛車翻覆，強大的撞擊力連車輪都撞斷。

    台中市消防局獲報，車內有一位民眾受困，立即派遣十九甲、仁化及國光分隊到場搶救，抵達後立刻協助受困車內的張男脫困，初步檢傷，張男僅左手擦傷，意識清楚，立即將他送往大里仁愛醫院治療。

    警方初步調查，張男疑因恍神而失控自撞路樹，經酒測後並無酒精反應，詳細肇事原因將調閱監視器後釐清。

    台中市張姓男子，今天清晨5點多駕駛自小客車行經大里區仁堤路，疑因恍神自撞路樹後翻覆，連車輪都撞斷。（記者陳建志翻攝）

    台中市張姓男子，今天清晨5點多駕駛自小客車行經大里區仁堤路，疑因恍神自撞路樹後翻覆，連車輪都撞斷。（記者陳建志翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播