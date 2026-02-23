兒子突失蹤老父竟稱「死了丟到溪邊」 警尋獲遺體追查死因

蘆竹警分局昨獲報黃姓男子失蹤，同住老父稱人死了丟溪邊，員警隨後於埔心溪尋獲黃男遺體，正調查清死因與案情。（資料照）

桃園市蘆竹區黃姓一家人過年後發現平常與老父同住的55歲黃姓大哥無故失蹤，家人昨（22）日詢問87歲老父親時，老父卻回稱「人死了丟到溪邊」，家人當下向桃園市警局蘆竹分局報案，警方根據老父親的描述，果然在蘆竹區大新路大新二號橋下的埔心溪畔發現黃男遺體，初步勘驗死者衣著完整並無外傷，已報請桃園地檢署檢察官今日相驗，釐清案情與死因。

警方指出，黃男家人昨天傍晚向大竹派出所報案指稱「大哥失蹤、老父親稱說把屍體運到溪邊丟棄」，員警獲報不敢大意，立即動員追問黃家老父，黃姓老翁稱說發現突然死亡，自己用推車把遺體拉到溪邊丟棄；警方根據老翁的描述與指引，果然在大新二號橋下方發現黃男遺體，初步勘驗死者衣著完整且無明顯外傷。

請繼續往下閱讀...

據了解，黃姓死者自幼即患小兒麻痺，常年需拄柺杖行動，始終未婚並與老父親同住大竹地區，警方不排除黃男是自然死亡、老父親不知如何處理而將遺體載往溪邊丟棄，已於今天報請桃園地檢署檢察官相驗調查死因，並持續釐清案情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法