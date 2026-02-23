為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    宜蘭五結行車糾紛爆衝突 9人大亂鬥警到場壓制逮捕

    2026/02/23 09:46 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣五結鄉五結路行車糾紛，雙方大打出手，警方將動手施暴者逮捕帶回偵辦。（圖由警方提供）

    宜蘭縣五結鄉五結路行車糾紛，雙方大打出手，警方將動手施暴者逮捕帶回偵辦。（圖由警方提供）

    宜蘭縣五結鄉五結路發生轎車與機車行車糾紛，2派人馬在馬路上大亂鬥，傳出亮刀亮槍，警方獲報後派員壓制，將動手施暴的9人以現行犯逮捕，查獲球棒、西瓜刀，未發現槍枝，警詢後依傷害、妨害秩序等罪移送法辦。

    五結鄉五結路一處路口，昨天下午1點傳出1輛轎車與多名機車騎士行車糾紛，雙方先在路旁起爭執，後來一言不合大打出手，路人目擊後上網PO文，「車子跟摩托車小小擦撞而已，怎麼亮刀亮槍，宜蘭治安問題真的很大」。

    羅東警分局今天（23日）指出，警方優勢警力到場後，立即隔開雙方人馬，避免兩造2次衝突，且將動手施暴9人以現行犯逮捕，查扣西瓜刀、球棒等證物，涉案人被帶回偵查隊與派出所詢問。

    據了解，捲入行車糾紛的雙方陣營，一邊是騎機車的6名年輕騎士，另一邊是轎車，車內有5人，衝突發生後傳有攔車理論，2派人馬先爆發口角，隨即在馬路上互毆，接著各自亮出西瓜刀和球棒，所幸警方及時到場壓制，衝突才未擴大，這起糾紛造成多人擦挫傷，但傷勢輕微，並未就醫。

    羅東警分局呼籲大家，開車或騎車時若發生行車糾紛，請保持冷靜，對方如果出現攔車、叫囂行為，請撥打110報警，由警方到場處理，確保人身安全。

    事發當時，發生行車糾紛的2派人馬在馬路上大亂鬥。（圖由警方提供）

    事發當時，發生行車糾紛的2派人馬在馬路上大亂鬥。（圖由警方提供）

    警方查獲西瓜刀與球棒。（圖由警方提供）

    警方查獲西瓜刀與球棒。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播