彈盡援絕！苗栗男為毒9萬5賣槍彈 判刑7年半

黃姓男子將非制式金牛座手槍一把、兩個彈匣及11顆子彈賣出，換現9萬5千元，被警方循線查獲。圖為非制式金牛座手槍示意照。（資料照）

苗栗縣黃姓男子染有毒癮，且兼販毒而擁槍，多次被查獲；這回他因入不敷出、缺錢吸毒，將非制式金牛座手槍一把、兩個彈匣及11顆子彈賣出，換現9萬5千元，被警方循線查獲，由苗栗地院依犯非法販賣非制式手槍罪，處有期徒刑7年6個月。

黃男於2024年1月間在苗栗縣住處，以9萬5000元販賣具殺傷力之非制式金牛座手槍1枝，含彈匣2個及具殺傷力之子彈11顆給陳姓男子。陳男於2024年4月間被警方查獲持有槍彈，供出來源，黃男也被警方循線查獲，被依法送辦。

黃男辯護人稱，黃男坦承犯行、甚有悔意，對社會所造成之危害尚淺，且其販賣之意在供同好把玩，並無傳布違禁品之意，僅屬犯罪情節輕重。

然苗栗地院法官調查，黃男於此案行為前，曾非法持有非制式手槍，由法院於前年判處有期徒刑4年2個月；也曾非法出借非制式手槍，由法院於去年判處有期徒刑5年4個月，素行不佳。

且法官認為，黃男當知販賣槍枝乃重大犯罪，並對他人之生命、身體安全構成嚴重之潛在威脅，黃男亦非受他人請託、基於人情壓力或自身安危考量才被動販賣，而是在擁有完全自主權之情況下，因入不敷出、缺錢吸毒而決意為之，更一併販賣具殺傷力之子彈11顆，使購買者隨時得以持此案手槍擊發子彈殺傷或恫嚇他人。

法官認為，黃男犯罪主觀之惡性、危害社會秩序之程度及情節均難謂輕微，且無其他客觀上足堪憫恕之情形，依犯非法販賣非制式手槍罪，處黃男有期徒刑7年6個月，併科罰金15萬元，罰金如易服勞役以1000元折算1日。全案可上訴。

