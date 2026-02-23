為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    彈盡援絕！苗栗男為毒9萬5賣槍彈 判刑7年半

    2026/02/23 09:35 記者彭健禮／苗栗報導
    黃姓男子將非制式金牛座手槍一把、兩個彈匣及11顆子彈賣出，換現9萬5千元，被警方循線查獲。圖為非制式金牛座手槍示意照。（資料照）

    黃姓男子將非制式金牛座手槍一把、兩個彈匣及11顆子彈賣出，換現9萬5千元，被警方循線查獲。圖為非制式金牛座手槍示意照。（資料照）

    苗栗縣黃姓男子染有毒癮，且兼販毒而擁槍，多次被查獲；這回他因入不敷出、缺錢吸毒，將非制式金牛座手槍一把、兩個彈匣及11顆子彈賣出，換現9萬5千元，被警方循線查獲，由苗栗地院依犯非法販賣非制式手槍罪，處有期徒刑7年6個月。

    黃男於2024年1月間在苗栗縣住處，以9萬5000元販賣具殺傷力之非制式金牛座手槍1枝，含彈匣2個及具殺傷力之子彈11顆給陳姓男子。陳男於2024年4月間被警方查獲持有槍彈，供出來源，黃男也被警方循線查獲，被依法送辦。

    黃男辯護人稱，黃男坦承犯行、甚有悔意，對社會所造成之危害尚淺，且其販賣之意在供同好把玩，並無傳布違禁品之意，僅屬犯罪情節輕重。

    然苗栗地院法官調查，黃男於此案行為前，曾非法持有非制式手槍，由法院於前年判處有期徒刑4年2個月；也曾非法出借非制式手槍，由法院於去年判處有期徒刑5年4個月，素行不佳。

    且法官認為，黃男當知販賣槍枝乃重大犯罪，並對他人之生命、身體安全構成嚴重之潛在威脅，黃男亦非受他人請託、基於人情壓力或自身安危考量才被動販賣，而是在擁有完全自主權之情況下，因入不敷出、缺錢吸毒而決意為之，更一併販賣具殺傷力之子彈11顆，使購買者隨時得以持此案手槍擊發子彈殺傷或恫嚇他人。

    法官認為，黃男犯罪主觀之惡性、危害社會秩序之程度及情節均難謂輕微，且無其他客觀上足堪憫恕之情形，依犯非法販賣非制式手槍罪，處黃男有期徒刑7年6個月，併科罰金15萬元，罰金如易服勞役以1000元折算1日。全案可上訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    苗栗地院依犯非法販賣非制式手槍罪，處黃男有期徒刑7年6個月。（資料照）

    苗栗地院依犯非法販賣非制式手槍罪，處黃男有期徒刑7年6個月。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播