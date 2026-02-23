為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    龜山警取締違規遭拖行縫4針 男到案坦承無照心虛才會跑

    2026/02/23 09:26 記者鄭淑婷／桃園報導
    員警破窗時遭拖行，手部被玻璃割傷縫了4針。（記者鄭淑婷翻攝）

    27歲邱姓男子因酒駕遭吊銷駕照，昨（22）日下午5點40分，他開車途中因違規遇龜山警分局大埔派出所員警攔查，他擔心無照駕駛曝光，拒檢並加速逃逸，員警破窗試圖制止，遭邱男拖行數十米後自行脫困，幸未造成重大傷害，但手部被玻璃割傷縫了4針，邱男後續由家屬陪同到案，坦承因無照心虛才逃逸，警方除依無照駕駛開單、扣牌，邱男面臨最高6萬元罰單，另涉妨害公務、公共危險及傷害罪，則函請桃園地檢署偵辦。

    大埔所員警先於龜山區新興街發現邱男駕駛自小客車違規，予以攔查時邱男拒檢逃逸，員警持續尾隨該車在龜山區文化三路停等紅燈時再予盤查，邱男仍拒不配合並倒車加速逃逸，員警為避免危害，破窗試圖制止該車持續危險行駛，邱男竟持續倒車，員警遭到拖行數十米才脫困，手部因被玻璃割傷，緊急送往長庚醫院縫合4針，幸無生命危險。

    警方表示，大埔所後續發動攔截圍捕，掌握邱男身分，邱男由家屬陪同到案說明，坦承因無照心虛才會逃逸，無照駕駛除依法開單、扣牌，涉及刑事責任的部分，另函請桃園地檢署偵辦。

    警方重申，於執行各項勤務時，絕不容許民眾惡意挑釁，甚至出現違序行為，危害公眾，若有發現一定依法究辦，同時也感謝各界關心，並會提醒員警務必注意自身執勤安全。

    員警破窗時遭拖行，手部被玻璃割傷縫了4針。（記者鄭淑婷翻攝）

    邱男到案後坦承無照駕駛，遇警方攔檢心虛想逃。（記者鄭淑婷翻攝）

