為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    類船型浮具蘭嶼翻覆 海巡迅速馳援救起2人

    2026/02/23 09:21 記者黃明堂／台東報導
    蘭嶼海域2人乘類船型浮具翻覆，海巡人員救援。（記者黃明堂翻攝）

    蘭嶼海域2人乘類船型浮具翻覆，海巡人員救援。（記者黃明堂翻攝）

    昨（22）日下午3點55分，蘭嶼開元安檢所接獲熱心民眾通報，指稱在蘭恩岸際前方約200公尺處海域，有一艘「類船型浮具」抵擋不住惡劣浪況而不慎翻覆，船上2人落海待援，情況一度十分緊急，海巡救起後意識均清楚。

    第一三岸巡隊獲報後，立即啟動救援機制，派遣開元安檢所人員攜帶救生裝備趕往現場，並同步聯繫台東縣消防局蘭嶼消防分隊派員協處。搜救人員於下午4點6分抵達現場，迅速尋獲2名落海民眾。所幸兩人被發現時意識皆清楚，由海巡人員合力救援並攙扶上岸。隨後由現場消防救護人員進行初步檢傷，並緊急送往蘭嶼衛生所接受後續觀察與治療，圓滿完成救援任務。

    這類浮具通常由玻璃纖維、保麗龍填充材或塑膠製成，體積較小、構造簡單且吃水淺，雖然方便運輸與下水，但穩定性與結構強度遠不如正式船舶。由於這類浮具缺乏專業的造船認證，在面對外海較大風浪或潮流時，極易發生側翻或破損。此外，因為沒有通訊設備與法定安全器材，一旦發生意外，往往需依賴岸際通報或巡防人員及時搜救。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播