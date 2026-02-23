類船型浮具蘭嶼翻覆 海巡迅速馳援救起2人

蘭嶼海域2人乘類船型浮具翻覆，海巡人員救援。（記者黃明堂翻攝）

昨（22）日下午3點55分，蘭嶼開元安檢所接獲熱心民眾通報，指稱在蘭恩岸際前方約200公尺處海域，有一艘「類船型浮具」抵擋不住惡劣浪況而不慎翻覆，船上2人落海待援，情況一度十分緊急，海巡救起後意識均清楚。

第一三岸巡隊獲報後，立即啟動救援機制，派遣開元安檢所人員攜帶救生裝備趕往現場，並同步聯繫台東縣消防局蘭嶼消防分隊派員協處。搜救人員於下午4點6分抵達現場，迅速尋獲2名落海民眾。所幸兩人被發現時意識皆清楚，由海巡人員合力救援並攙扶上岸。隨後由現場消防救護人員進行初步檢傷，並緊急送往蘭嶼衛生所接受後續觀察與治療，圓滿完成救援任務。

這類浮具通常由玻璃纖維、保麗龍填充材或塑膠製成，體積較小、構造簡單且吃水淺，雖然方便運輸與下水，但穩定性與結構強度遠不如正式船舶。由於這類浮具缺乏專業的造船認證，在面對外海較大風浪或潮流時，極易發生側翻或破損。此外，因為沒有通訊設備與法定安全器材，一旦發生意外，往往需依賴岸際通報或巡防人員及時搜救。

