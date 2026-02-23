為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    投縣民宿偷電1年短繳電費215萬元 判刑偷電錢全沒收

    2026/02/23 08:04 記者陳鳳麗／南投報導
    南投縣某民宿電表動手腳偷電，1年短繳達215萬元。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣某民宿電表動手腳偷電，1年短繳達215萬元。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣1家民宿陳姓業者，為省電費而找人在1樓電表動手腳致電表空轉不計費，1年後台電人員發現用電有異，會同警方查出，經計算民宿短繳215萬餘元電費，雙方調解陳男分期賠償，南投地院將陳男以共同詐欺得利罪判刑5月，短繳電費扣除賠償頭期款部分，悉數沒收。

    在南投縣某鄉鎮開設民宿的陳姓男子，想省電費鋌而走險，2024年1月找人在1樓2顆電表動手腳，以不詳方式加工電表封印鎖、同字鉛封，破壞電表計量傳動齒輪組、彎曲齒輪軸，致齒輪產生空轉或卡住不轉的情形，而無法完全計量，使台電公司誤信電表所示計費度數即為真正用電量，而以較低度數計價收費。

    台電公所人員2025年1月會同警方檢查發現，扣得電表、封印鎖各1個、電流訊號線2條，經計算陳男1年短繳電費達215萬2000多元。

    陳男被南投地檢署起訴後，與台電南投營運處調解，約定分期賠償，並已給付18萬144元。已經賠償的扣除，尚未賠付的犯罪所得即197萬2000元，仍必須沒收。

    陳男除了沒收偷電短繳電費，偷電之舉被南投地院依共同詐欺罪名判刑5個月，若易科罰金折合15萬元。

