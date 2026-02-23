提供帳戶幫洗錢獲利6810元 判1年3月上訴求緩刑遭駁回

台中曹姓女子提供帳戶供詐騙集團使用，還協助購買虛擬貨幣洗錢，一審判處1年3月徒刑，上訴台中高分院求緩刑遭駁回。（記者陳建志攝）

台中一名曹姓女子，前年7月加入詐騙集團擔任轉匯車手，將銀行帳號資料提供詐團作為詐騙劉姓女子匯款帳戶，並將詐騙款項層層轉匯，還購買虛擬貨幣製造金流斷點，因此獲得6810元報酬，經劉女察覺受騙報警查獲，台中地院審理時曹女坦承犯行，依詐欺罪判處1年3月徒刑，曹女上訴求緩刑，遭台中高分院駁回。

判決指出，曹姓女子（38歲）2024年7月前某日和LINE暱稱「艾麗絲」的人結識，經介紹擔任轉匯車手，明知帳戶提供他人使用，恐成詐欺或其他財產犯罪工具，基於三人以上共犯詐欺取財及隱匿特定犯罪所得去向洗錢的犯意聯絡，於前年7月10日晚上8點將銀行帳號資料傳給「艾麗絲」，提供詐團作為詐騙劉姓女子匯款帳戶。

曹女又依「艾麗絲」指示，將匯入的款項，轉匯至她所申請的第2層至第7層帳戶，再購買虛擬貨幣後存入電子錢包，並將購買的虛擬貨幣依指示轉至「艾麗絲」指定的電子錢包，以此方式製造金流斷點，隱匿犯罪所得，並獲得6810元的報酬。

全案因劉姓女子察覺受騙向警方報案，警方循線查獲曹女，台中地院審理時曹女坦承不諱，法官痛斥曹女明知詐欺集團對社會危害甚鉅，竟讓詐團利用其帳戶行騙，更製造金流斷點，影響財產交易秩序，審酌其犯後坦承犯行、沒有前科，依三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。

曹女不服上訴台中高分院，盼能獲得緩刑，不過法官認為曹女未與被害人成立調解，且一審判決採證、認事、用法均無不當，判決駁回，可上訴。

