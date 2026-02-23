狠婦朝前夫倒大量滾水釀重傷！判5年8月、賠償42萬6千元

尤婦不滿前夫另結新歡，涉嫌朝他潑灑滾燙熱水，被高雄高分院判賠。（記者鮑建信攝）

高市尤姓婦人懷疑陳姓前夫有新歡，趁他在沙發熟睡之際，朝背部傾倒大量滾燙熱水，陳男一度生命垂危，尤婦被依家暴殺人未遂判5年8月徒刑定讞，高等法院高雄分院並判決她賠償42萬6千元。

據了解，2021年11月8日，尤婦與陳男達成離婚調解後，搬離前鎮區住處，但偶爾會回來拿東西。2022年3月9日中午，尤婦回到該處，陳男邀她共進午餐，2人又因感情問題發生激烈口角。

當天尤婦並被要求必須徹底搬離，她因而懷疑陳男另結新歡，趁他在沙發上半躺熟睡時，涉嫌朝陳男胸部、四肢等處潑灑大量滾燙熱水，陳男全身至少5成面積三度灼傷，甚至一度休克，無法恢復原狀。

最高法院依家暴殺人未遂，判處尤婦有期徒刑5年8月定讞後，陳男提起附帶民事賠償，求償精神撫慰金等300萬元﹔尤婦則說，法院縱認陳男傷勢為她所造成，但他並未提出醫療費用等單據或證明，並認為求償金額過高。高雄高分院民事庭開庭後，認為她應賠償42萬6千元比較合理，仍可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

