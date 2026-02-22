挪威登山客福山植物園迷途失溫 宜蘭消防13小時救援脫困

挪威登山客（紅圈處）在福山植物園迷途，宜縣消防人員摸黑上山救援。（宜縣消防局提供）

一名挪威籍男性登山客在福山植物園迷途，出現糧食、飲水不足及輕微失溫情況，宜蘭縣消防局派員搜尋，全程歷經13小時，今天（22日）順利完成救援任務，挪威登山客頻頻致謝，宜縣消防員透過救援行動，搭起「搜救外交」的友誼橋梁。

宜縣消防局昨晚6點42分接獲報案，直指一名挪威籍男子當天從新北市烏來上山，獨自前往哈盆越嶺步道登山，預計從福山植物園下山，不料中途迷路，打手機向友人廖小姐求助，消防局會同林保署人員組成搜救隊，晚間8點50分從宜蘭端的福山植物園入山搜尋。

搜救隊員透過手機與迷途登山客取得聯繫，因登山客不會說中文，搜救隊員全程用英文溝通引導，提醒對方保持冷靜並確認位置，由於山區手機通訊不穩定，搜救隊攜帶衛星通訊設備掌握行進軌跡，但行走的山徑植被茂密，且地形陡峭難行，增加搜救困難度。

上山途中歷經6小時持續挺進，今天凌晨3點與迷路登山客接觸，考量夜間視線不佳、氣溫又低，一行人在原地稍作休息，宜縣消防局加派第2梯次人員接駁支援，上午10點將登山客帶離山區，歷經13小時完成任務。

登山客平安下山後，數度以英文表達感謝之意，他表示，在寒冷漆黑山區迷路，一度陷入緊張，沒想到搜救隊迅速找到他，對台灣的搜救效率及專業留下深刻印象。宜縣消防局認為，這次成功救援，帶回一段宜蘭消防專業與人情味的美好故事，在宜蘭及挪威之間成就一段另類「搜救外交」情誼。

一名挪威籍男性登山客（紅圈處）在福山植物園迷途，宜縣消防局歷經13小時搜救，將他平安帶下山。（宜縣消防局提供）

