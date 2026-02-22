台東知本路連2起車禍 「小鋼炮」競速撞倒老翁肇逃

老翁倒地，警方追查肇事車輛。（記者劉人瑋攝）

台東縣知本今傍晚接連發生2起機車車禍，第一起車禍駕駛滿身泥濘被友人接走，警消費力找人撲空，等警消未走遠，相距約300公尺處又發生肇逃案件，返家的部落老翁疑遭競速的進口「小鋼炮」撞倒，前案肇事要追查、後案又有2車要追，一晚2案讓警方來回奔波。

今傍晚6時左右，知本路二段發生一起機車騎士墜溝意外，民眾報案，見騎士跌入2米深大溝中。但報案民眾未做停留，也未查清狀況，警消到場時已不見人影，唯見機車立於溝邊。

警消花一番功夫追查，往溝內查看仍不見人影，經目擊農民所稱，見騎士自行上岸後，由開車前來接應的友人帶離。警方再檢查現場也發現有明顯行跡，附近草叢明顯遭人爬行輾壓，進而開始追查肇事駕駛是否為酒駕、肇事後是否安全。

當地知本分駐所、台東分局交通小隊和知本救護隊才剛離去5分鐘，離騎士墜溝處約300公久處、一樣在知本路二段又發生肇事逃逸案件，77歲張姓老翁疑被撞倒地，警消車輛才剛返所又再發動，重返現場將老翁送醫。

目擊的大學生表示，聽聞身後傳來引擎轟鳴聲接近，自己見前方為紅燈嚇得停靠路邊，才發現身後是一黑一銀的兩輛德國進口「小鋼炮」急煞，綠燈一亮又是並排急駛離去，顯然是在大馬路上競速。待他接近事故路段時，看見一頂安全帽在地，又再靠路邊停下，這才見到老翁倒地，先前的安全帽即是老翁被撞飛所留下。

老翁妻子在後方騎車跟隨，宣稱老翁是被競速自小客撞倒。監視器畫面也顯示，老翁也疑似在2到3輛自小客競速後，其中銀色「小鋼炮」行駛在內、外側車道間，顯然不想因老翁減速並超車，老翁在倒地後就側趴地面，安全帽跟著噴飛，機車則刮地噴出火星。警方也以監視器畫面追捕肇逃車輛。

