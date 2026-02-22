煮到一半匆忙溜出門！桃市議員服務處廚房竄火有驚無險

桃園市議員葉明月服務處的廚房因突來的火警造成抽油煙機、瓦斯爐損壞。（葉明月提供）

桃園市中壢區長春路261巷一棟民宅的廚房，今（22）日近午發生火警，桃園市消防局第二大隊獲報共出動消防人員16名、消防車6輛、救護車1輛前往，抵達現場發現廚房抽油煙機起火，且是桃園市議員葉明月的服務處，立即出水灌救，火勢約8分鐘撲滅，無人員受傷、受困。

葉明月下午在臉書粉專PO文表示，今天近午在廚房瓦斯爐上準備熱一大鍋湯時，匆匆忙忙出門跑行程陪同副市長王明鉅到保安宮、福海宮發春節福袋，結果瓦斯忘了關，她感謝到停車場運動的鄉親看到服務處廚房冒黑煙竄小火花立刻打了119，消防隊及時趕到，還好沒有釀成大禍。

請繼續往下閱讀...

葉明月說，這場突來的火警造成抽油煙機、瓦斯爐損壞、其他一切平安，她由衷感謝大家左鄰右舍、復興里長朱承恩的關心，此次事故驗證「遠親不如近鄰」這句話，她要謝謝內壢消防分隊 、文化派出所真的「大家辛苦了！」

針對廚房常見炊事不慎引發火警情形，內壢消防分隊提醒民眾在烹調過程應注意抽油煙機積垢、油鍋起火等意外，務必做到「人離火熄」。建議選用具熄火或溫度感知安全裝置的瓦斯爐，避免佳餚長時間烹煮焦化起火，或溢位熄滅爐火導致瓦斯外洩。若遇油鍋起火，務必保持冷靜，蓋上鍋蓋、關閉爐火並靜置2分鐘以上；同時裝設住宅用火災警報器，可在火災初期發出警示聲響，協助及早滅火或逃生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法