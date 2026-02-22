抓到了！男疑酒後心情鬱卒 從5樓丟狗釀墜樓重傷

劉男昨晚10點多還將狗兒拐上住處。（畫面由Threads帳號lin19970823授權提供）

雲林縣北港鎮圓環某大樓，今（22）日凌晨爆出疑有民眾將米黃色狗兒，從高樓處扔下導致狗兒重傷，熱心民眾趕緊將狗帶到動物醫院治療，經警方與民眾調閱周邊監視器，今下午4點多找嫌疑人劉男。警方表示，正釐清其犯案動機及相關案情疑點，將依法函送雲林地檢署偵辦。

熱心民眾林小姐今凌晨在社群帳號Threads發文，指北港圓環某大樓疑似有民眾從高樓處將米黃色狗兒丟下來，導致狗兒肝破裂、骨盆骨折，目前正在嘉義的動物醫院觀察治療，並要求飼主出面。貼文一出引發網友們熱烈討論，怒轟「喪心病狂」，經過一整天警方，調閱周邊監視器影像積極追查，比對相關畫面及蒐證分析，下午4點10分找到涉案的32歲劉男到案說明。

請繼續往下閱讀...

據了解，劉男本身在嘉義從事工人職業，租房子在北港鎮，當時並沒有跟人爭吵，疑似酒後心情不好將小狗從5樓丟下。

林小姐透過Threads發文還原，她向大樓管理員調閱監視器，昨晚10點40分，看見劉男將狗兒拐來帶上樓，半夜就把狗兒丟下來，怒斥行為人「怎麼不自己跳下來？」，怎麼會有這麼惡劣的人。

北港警分局表示，目前警方正進一步釐清其犯案動機及相關案情疑點，並持續蒐集、彙整相關事證。全案調查完備後，將依法檢附相關犯罪事證函送雲林地檢署偵辦，以維護動物保護法秩序及社會公義。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

劉男凌晨將狗兒從五樓高扔下。（畫面由Threads帳號lin19970823授權提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法