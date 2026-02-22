為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    抓到了！北市計程車搶案2嫌落網 犯後製造斷點躲台中網咖

    2026/02/22 18:11 記者王冠仁／台北報導
    警方進入網咖逮人。（記者王冠仁翻攝）

    警方進入網咖逮人。（記者王冠仁翻攝）

    游姓計程車司機今天凌晨從基隆路邊載2名男乘客到台北市，到達目的地後2男意圖行搶，還有1人拿刀子逼迫；當時恰好有一名路人經過上前勸阻，游因此被2男順勢趕下車並將車開走。轄區警方火速追查，今天下午5時許，循線在台中一處網咖逮到41歲林男與47歲王男，目前正在將2嫌押回台北當中。

    警方調查，游姓司機凌晨在基隆愛三路附近遇到2嫌路邊攔車，林坐在副駕駛座、王坐在後座。2嫌後表示要前往台北市長安西路附近，游在凌晨5時許駛抵目的地後，2嫌意圖行搶，王還拿出刀械逼迫；游頑強抵抗，雙方爆發激烈衝突，游的手部因此被刀劃傷；期間有名路人「見義勇為」上前勸阻，2嫌趁勢將游趕下車並把車開走。

    警方追查計程車蹤跡，發現計程車被2嫌開往新北市三重區中興橋附近棄置，2嫌下車後徒步繞路，攔計程車去板橋車站；2嫌在車站內四處亂晃，營造假裝要搭乘台鐵火車的假象，卻跑去搭乘國光客運南下至台中。2嫌抵達台中後，持續徒步胡亂繞行，期間還跑去髮廊剪頭髮，最後進入台中市綠川西街一間網咖。

    儘管2嫌頻頻製造斷點，但大同分局火速追查鎖定2嫌身分與下落，立刻南下追捕，在今天下午4時許進入網咖逮到人，並在2人身上查扣剩餘的1萬5300元贓款。

    警方說，王、林行搶後，在逃跑期間邊跑邊丟棄相關物證，包含犯案兇刀、游姓司機的皮包與手機等。警方目前除了將2嫌先行押回台北以外，也將追查相關物證下落，全案將依強盜罪嫌送辦。

    熱門推播