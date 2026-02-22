超商德籍男在警面前狂喊「Call Police」 遭強制管束送醫

超商內德籍男在員警面前狂喊「Call Police」遭強制管束送醫。（記者姚岳宏翻攝）

今天凌晨3時許，台北市信義區松壽路16巷（威秀商圈）內超商，一名30歲德國籍男子在店內情緒失控，不僅滯留ATM區域阻礙他人使用，更不斷高聲尖叫「110」，甚至警方獲報到場，該男仍無視身穿制服的員警，持續對著警方瘋狂叫囂「Call Police!」（打電話報警），行徑極度異常。為維護民眾安全並防止事態擴大，警方對他實施管束，並由消防救護員送市立聯合醫院松德院區進行醫療處置。

據了解，該名德籍男子以觀光名義來台，案發時在威秀商圈超商內疑似精神狀態不穩定，目擊民眾表示，男子在店內不斷胡言亂語叫囂「110」並佔據提款機，導致其他顧客無法使用。

最令現場民眾不解的是，當信義分局員警執行夜店守望勤務獲報趕到現場，該男子疑似因意識混亂，竟對著正在盤查他的員警大聲呼救，要求「呼叫警察」。儘管員警多次以英語嘗試溝通並勸導其冷靜離去，該男仍拒不配合且持續在店內咆哮，嚴重影響商家營業及公共秩序。

考量該名德籍遊客言詞反覆、情緒激動且有自傷或傷人之虞，現場員警為預防危害發生，果斷以《警察職權行使法》第19條規定實施管束。隨後由派出所員警陪同消防救護人員，將該名男子送往松德院區接受專業醫療診斷。

警方呼籲，民眾若在公共場所遭遇情緒不穩或言詞異常之人，請保持冷靜與安全距離，切勿與其發生口角或肢體衝突。如發現有危害公共秩序之情況，應立即撥打110通報警方到場處置。

