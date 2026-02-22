收假重啟電器注意！北市去年47起鋰電池火警 消防局曝安全關鍵

鋰電池造成的火警火勢蔓延迅速。（記者姚岳宏翻攝）

春節假期進入尾聲，民眾陸續返回職場重啟各類電器，台北市消防局呼籲，應將「環境點檢」列為開工首要任務，據統計，北市去年共發生47件鋰電池火警，造成5人受傷，起火點多位於室內與車輛，由於鋰電池火災反應劇烈，開工之際務必嚴格落實從使用、充電到廢棄的全階段安全守則，確保新的一年平安順遂。

消防局指出，預防鋰電池火災的第一道防線在於環境選擇與產品認證。民眾重啟電器時，應嚴禁將電池置於高溫或烈日曝曬的車內；充電時，周遭應清空可燃物，如沙發、地毯、床墊或堆疊的紙張，以免發生意外時火勢藉由可燃物迅速蔓延，造成更嚴重的財物損失與人身威脅。

消防局說，除了環境控管，設備品質與使用習慣更是關鍵，民眾選購電器時應認明經濟部標準檢驗局「BSMI」合格標章及原廠線組，並養成充滿電即斷電的習慣，防止因過度充電導致電池過熱損壞。

平時也要密切觀察電池狀態，若發現出現變形、膨脹、漏液、生鏽、異味或異常高溫等徵兆，必須立即停止使用並送修，切勿抱持僥倖心態繼續操作，以免引發熱失控導致爆裂起火。

消防局表示，若開工大掃除清出廢棄鋰電池或行動電源，絕對不可併入一般垃圾丟棄。垃圾車收運時的強大擠壓極易引發鋰電池短路起火，威脅第一線清潔人員安全。正確處理程序應先以絕緣膠帶貼住正負極防止短路，並維持外殼完整、嚴禁拆解，最後送交清潔隊資源回收車或專業回收商處理。

