港男五星級飯店輕生遺言「現金不夠」 母抵台悲慟認屍

台北市中山區南京東路一段的五星級飯店大倉久和大年初二被發現有住客陳屍房間內，死者27歲香港籍馮姓男子留有字條，表示現金不夠，請求幫他結清房費；馮母接獲噩耗，昨趕抵台灣處理後事，檢察官今會同法醫相驗，證實無外力介入，遺體發還家屬。

中山警分局調查，香港籍馮男本月14日入住飯店，18日下午1時左右，由於超過預定退房時間，且飯店櫃檯多次撥打房內分機並派員敲門，皆無人應答，房務人員持備用房卡進入房內查看，開門後赫然發現馮男倒臥房內，嚇得趕緊通報警方與救護人員。

救護人員抵達現場，經檢視確認馮男明顯死亡，未送醫，警方鑑識人員現場採證，發現房內有瓶化學工業原料，不排除與馮男死因有關，現場還留有字條及4800元現金，字條內容表示現金不夠，請幫他結清房費，由於室內物品擺放整齊，未發現打鬥、強行入侵或血跡等異常跡證，檢警排除他殺或外力致死可能。

警方透過駐港經濟文化辦事處協助聯繫上家屬，馮母因機票問題，昨日才飛抵台灣，她透露兒子過去曾有輕生念頭，對檢方相驗結果無意見。

