奧客慘了！不滿上餐速度慢竟潑咖啡 基隆名店怒告毀損

男子疑不滿店家出餐速度，竟朝店內潑灑咖啡。（店家提供）

基隆知名的文青咖啡店「秋香理髮廳 獅球珈琲部」昨日中午接待一組客人在店內用餐、喝咖啡，其中因最後一杯美式咖啡於點餐後15分鐘後做出，後改為外帶方式出餐。疑遭同行男子不滿，竟當場將杯蓋打開，往店內潑灑，造成周邊客人受到驚嚇。店家將案發過程及照片PO在網路上後，並到派出所對該名男子提出毀損告訴。

店家表示，該組客人12時22分進到店內，6分鐘後點完餐點，訂了3杯飲料及甜點。店員也陸續出餐給對方，但客人不知什麼原因要提前離開，因最後製作的美式咖啡於12時44分完成，無法退款，與訂位的小姐溝通後，改為外帶杯讓她們帶走。

請繼續往下閱讀...

其中一名同行男子接過美式咖啡後，在店門口把蓋子打開，隨即朝店內潑灑，驚嚇到員工及其他客人，所幸是美式咖啡，清理起來比較簡單，經考量後決定報警處理。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所長徐紹文表示，有關潑灑咖啡於店內一案，該店家向男子提告毀損罪，目前已經受理將積極調閱路口及停車場監視器已鎖定一名男子涉案，並將通知其到案說明。

店內監視器拍下男子的樣貌與入場時間，目前已交由警方調查。（店家提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法