埋伏3小時！醫美診所負責人槍擊案 槍手超商叫車付現金

槍手在犯案前提早3小時到醫美診所附近繞行、場勘。（記者陸運鋒翻攝）

台北市大安區一間醫美診所蕭姓負責人昨天大年初五中午舉行開工團拜時，遭槍手近距離開槍，造成蕭男右小腿中彈血流如注，送往醫院仍在治療中，警方持續追查槍手下落，查出他犯案前3小時，早已到場埋伏場勘，行兇後變裝逃往附近超商，利用多媒體機台叫了多元計程車，搭往北投區一帶下車後失去蹤影，警方已擴大調閱影像追緝中。

大安警分局調查，槍手昨天上午9時許，搭乘多元計程車到醫美診所附近後，徒步一直在附近繞行，似乎在查看逃逸路線，直至中午12時許，蕭男及員工在診所樓下團拜時，槍手隨即掏槍上前，朝蕭男腿部開了1槍，眾人見狀後受到驚嚇上前阻止，但槍手再朝地上開了2槍並嗆聲「不要再過來了！」，流彈波及3名員工，所幸3人均輕微擦傷不需送醫。

據知，槍手行兇後步行逃至一旁巷弄變裝，再到診所附近的超商，利用多媒體機台系統叫了多元計程車，上車後搭往北投區洲美街一帶下車，且行兇前後搭車都是支付現金，完全沒有留下任何資料，已採集現金上指紋追查，由於下車地點並無監視影像，此槍擊案槍手逃逸路線規畫相當縝密，警方不排除有黑幫在幕後策畫。

警方指出，經初步調閱監視器發現一名嫌疑人，於犯案後即步行離去，已偕同刑警大隊及北投分局等成立專案小組積極偵辦，而查緝過程中，發現犯嫌相當狡詐，除提前到場勘查地形，更以變裝、步行及搭乘多元計程車等方式躲避監視器鏡頭規避查緝，增加警方偵辦難度。

警方說，專案小組正持續擴大調閱監視器，並以科技偵查等偵辦方式，已掌握犯嫌逃逸路線，正全力積極偵辦中。#

