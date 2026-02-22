西嶼民宅收假日前夜 突遭3顆鋼彈珠襲擊玻璃門

澎湖西衛民宅深夜傳槍響，落地門窗出現彈孔。（民眾提供）

今年農曆年節連續假期長達9天，在收假日前一（21）日晚間，西衛民宅突傳出遭到3顆鋼彈珠襲擊，直接貫穿落地門窗玻璃，不僅門窗留下彈孔，警方接獲報案後，也在客廳中發現鋼彈珠，已成立專案小組，調閱沿途監視器追查嫌疑人，警界出身、現任澎湖縣議員莊光大聞訊也到場關心。

馬公警分局調查指出，21日晚間8時45分，西衛一處臨路民宅，突傳3聲槍響，在深夜寧靜社區格外刺耳，屋主聞聲下樓查看，發現大門落地門窗出現3處彈孔，並有玻璃碎片，鄰近住戶聞聲也到場關心，議員莊光大接獲民眾通報，第一時間也趕抵案發現場了解狀況，經眾人討論後，晚間11時向警方報案。

由於歹徒公然在大街持槍射擊民宅，震驚澎湖社會，警方接獲報案後不敢掉以輕心，除了轄區派出所員警率先抵達現場警戒之外，馬公警分局偵查隊也趕往現場鑑定，並在屋內客廳，發現3顆鋼珠彈頭，研判為嫌疑人由屋外持空氣槍，向屋內射擊開槍，恐嚇示警意味相當濃厚。

警方迅速成立專案小組，並調閱沿途監視器，釐清可疑人車對象，另一方面了解屋主是否與人結怨，有債務或其他方面糾紛，但相關案情細節，必須等到掌握可疑嫌疑人，並傳喚到案說明後，才能釐清事件發生原因，同時也必須進行槍枝殺傷力鑑定。若是隨機開槍，澎湖治安恐陷入緊張，同時空氣槍在澎湖橫行，也讓民眾相當緊張，還是需要進一步修法管理。

西衛民宅遭人射擊3槍，警方派員前往現場會勘。（民眾提供）

