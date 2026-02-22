國1五楊高架小黃乘客離奇墜橋亡 檢警相驗釐清原因

吳男搭乘營小客車途經國1五楊高架桃園段，突然暴怒、大吼要求下車，隨即翻越圍籬墜落送醫不治，檢警22日相驗釐清原因。（記者鄭淑婷攝）

國道1號五楊高架北向49.5公里處桃園路段，昨（21）日下午發生男子墜落死亡案，死者35歲吳姓男子當時搭乘由54歲曾姓男子駕駛的營業用休旅車，行經事發路段突然暴怒、大吼要求曾男停車，隨即下車翻越圍籬墜地身亡，墜落高度約有25米、約8層樓，國道警方今（22）日報請桃園地檢署檢察官及法醫相驗，吳男家屬到場但不願受訪。

國道公路警察局第一公路警察大隊勤務指揮中心於昨天下午4點半左右，接獲桃園110通報國1五楊高架路段北向49.5公里處，有一輛營業用休旅車停在高架路段路肩，乘客吳男則翻越五楊高架路段圍籬，墜落於國1北向中正北路入口匝道路肩，消防人員將他送往林口長庚紀念醫院搶救，於晚間宣告不治。

警方調查，當時曾男從國軍桃園總醫院載著吳男準備前往台北市振興醫院，吳男卻在途中突然暴怒、大叫，並向曾男要求下車，曾男將車停在路肩後，吳男下車後，突然翻越高架路段圍籬墜落。

吳男搭乘營小客車途經國1五楊高架桃園段，突然暴怒、大吼要求下車，隨即翻越圍籬墜落送醫不治，家屬不願多說。（記者鄭淑婷攝）

檢警22日相驗吳男遺體釐清原因，營業用休旅車駕駛曾男也到場。（記者鄭淑婷攝）

