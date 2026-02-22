縱火奪5命！死囚林旺仁求法官「再給一次機會」 聲請再審遭駁回

死囚林旺仁判決定讞多年，聲請再審遭駁回。（資料照，記者王藝菘攝）

現年66歲的林旺仁，15年前因不滿妻子在基隆市卡拉OK工作，憤而潑汽油縱火，最終釀5死8傷。當年出庭應訊時，他辯稱「只是想嚇嚇妻子、無殺人故意」，2011年遭判死刑確定。人權團體為其聲請再審，高等法院去年10月開庭審理時，林旺仁表示曾受腦傷影響記憶，且患有精神障礙，無法清楚陳述細節，多次懇求法官「再給我一次機會」；高院審理後仍駁回再審請求，全案可再抗告。

回顧案情，林旺仁因認妻子為在卡拉OK工作拋家棄子，多次起爭執。2004年6月16日中午，林旺仁在宜蘭住家以塑膠袋裝水模擬汽油投擲效果，隨後騎機車到加油站購買汽油，分裝入兩個保特瓶。當日晚間，他攜帶汽油、廢布條、鐵絲、紅色塑膠袋及全罩式安全帽北上基隆，將車停於台灣銀行基隆分行前空地，再將廢布條綁於鐵絲作為引火物，把汽油倒入塑膠袋後走到卡拉OK樓梯間，丟入樓梯間並點燃後逃離現場。

火勢迅速竄燒至2、3樓，濃煙與高溫瞬間瀰漫整棟建築物。當時女人心及波麗路兩家卡拉OK同時營業，出入口僅有同一樓梯，二樓部分顧客及員工跳窗或逃往陽台，三樓前方人員亦成功逃生；但三樓後方陽台為密閉空間，無逃生通道或通風設施，周建森、陳榮欽、黃國弘、孫鄭麗枝、林美秀5人吸入過多濃煙，送醫後仍不治。

偵訊時，林旺仁僅認帶汽油到基隆並放火，並稱「只是想嚇嚇妻子與員工、無殺人故意」，亦指案發前曾受腦傷影響記憶，無法清楚回憶細節；全案歷經一、二審，最終2011年由最高法院駁回上訴確定死刑，並褫奪公權終身。

林旺仁及律師團提出再審聲請，主張腦傷及精神障礙可能影響判斷與行為能力，且未充分考量教化及復歸社會可能性。人權團體並多次聲請再審、釋憲及非常上訴；憲法法庭2024年做出合憲性限縮解釋，指出若死囚在審判時因精神障礙或其他心智缺陷，致無法理解訴訟行為意義或欠缺防禦能力，不應判處死刑，符合判決意旨的37名死囚可聲請提起非常上訴。

高院去年10月開庭審理後認為，再審制度僅針對可能影響犯罪事實或罪名的重大新事實或證據，林旺仁提出的再審理由主要針對量刑是否過重、教化可能性及精神狀況，但不足以動搖原確定判決所認定的犯罪事實，因此不符合再審要件。

高院亦指，林旺仁案發前已準備作案工具、規劃行動並成功逃逸，案發後亦能巧言飾辯，顯示完全行為能力；歷審鑑定與證人證述亦確認精神障礙未影響其辨識與控制能力。

高院說，再審僅限於足以改變罪名或刑度的新事實或證據，僅以量刑爭議為由，無法構成再審事由，駁回林旺仁再審及停止刑罰執行聲請，維持原死刑判決。全案可再抗告。

