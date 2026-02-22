醉男找代駕返家途中對空狂轟 警網合圍1小時逮人法辦

梁男與江男酒後找代駕返家途中，竟開窗亮槍對空射擊 ，警網合圍1小時逮人法辦。（記者鄭淑婷翻攝）

27歲梁姓男子與30歲江姓男子今（22）日上午酒後找來代駕，從桃園欲返回中壢途中，竟持槍伸出窗外朝天空連開數槍，後車發現趕緊向警方報案，桃園警分局隨即啟動快打機制，並通報友軍協助攔截圍捕，不到1小時即在中壢區大同路攔獲該車，並在車內起獲空氣槍1把及塑膠子彈等，梁男疑因酒醉精神不穩犯案，全案訊後依恐嚇公眾罪嫌案移送桃園地檢署偵辦。

桃園警察分局勤務指揮中心今日上午7點50分接獲民眾報案，指稱有1輛自小客車由桃園往中壢方向行駛，車內後座乘客疑似持槍朝天空射擊，警方隨即啟動快打機制，調遣中路所、龍安所等巡邏警網前往追緝，同時通報八德、中壢等各分局協助攔截圍捕，不到1小時即在中壢區大同路前將該車攔獲。

經查，車內梁男及江男案發前到桃園友人家中聚餐，因有飲酒便叫代駕幫忙開車，坐在後座的梁男因酒醉精神不穩，取出所攜帶的空氣槍朝天空射擊數槍，警網攔獲後於車內起獲空氣槍1把及塑膠子彈，代駕則已離去，警方訊後將梁、江2男依恐嚇公眾罪嫌移送偵辦。

警方嚴正聲明執法無假期，任何違法行為必將全力偵破移送法辦，呼籲民眾切勿以身試法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

