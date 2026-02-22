為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    明天上班首日小心荷包失血 屏縣啟動闖紅燈取締專案

    2026/02/22 14:18 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣政府警察局宣布，從明（2月23日）起啟動全縣性闖紅燈違規取締專案。（屏東縣警局提供）

    屏東縣政府警察局宣布，從明（2月23日）起啟動全縣性闖紅燈違規取締專案。（屏東縣警局提供）

    為遏止闖紅燈違規、降低路口事故傷亡風險，屏東縣政府警察局今（22）日宣布，從明（23）日起啟動全縣性「闖紅燈違規取締專案」，以事故風險為導向，針對易肇事路口加強執法與宣導。

    屏縣警察局統計，去（2025）年度因闖紅燈引發的交通事故共575件，造成8人死亡、848人受傷，平均每日超過2人因相關違規而受傷，路口「一秒搶行」往往伴隨側撞、追撞等高衝擊事故，對個人與家庭都可能造成難以彌補的傷害。

    警方說明，本次專案將採「情境管理」模式，依事故資料與違規態樣分析，鎖定高風險路口及特定時段，整合科技執法與人力勤務提高見警率與取締密度，強化違規嚇阻；同時配合交通安全宣導與路口秩序整頓，導正用路人僥倖心態，推動「紅燈停、綠燈行」與「路口停讓」成為可被遵循的日常習慣。

    警方呼籲，行經路口務必減速、注意號誌與周邊動態，切勿搶黃燈、闖紅燈或分心駕駛。警察局長甘炎民也強調，取締並非目的，避免憾事才是核心；闖紅燈的代價從來不只是一張罰單，更可能是一個家庭的破碎，請民眾共同遵守號誌、尊重路權。

    明天上班首日，屏縣將啟動闖紅燈違規取締專案。（屏東縣警局提供）

    明天上班首日，屏縣將啟動闖紅燈違規取締專案。（屏東縣警局提供）

