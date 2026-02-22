毒蟲違停拒檢終遭壓制 原來帶著槍毒又毒駕

毒蟲違停拒檢終遭壓制 原來帶著槍毒又毒駕2026/02/22 14:00 記者徐聖倫／新北報導
陳男將汽車違停在黃網線上。（記者徐聖倫翻攝）
33歲陳姓男子前日開車出門，他將汽車違停在新北市新莊街頭黃網線上，此舉引來警方關切。豈料陳男一看到警察，踩油門就想跑，但巷弄內跑不掉只能棄車徒步繼續逃，但最終仍被警方逮捕。原來陳男攜帶安非他命、喪屍煙彈，還被驗出毒駕，警方進而在後車箱搜出2把空氣槍，陳男終遭警方法辦。
據悉，陳男前晚7時許開車經過新莊區建福路484巷，他無故將汽車暫停在巷道黃網線上，恰巧新莊警分局光華派出所巡邏警力經過，於是上前準備攔查。陳男心虛，踩油門驅車逃跑，但巷弄狹小難開，他逃沒多久就棄車，徒步接著逃。
請繼續往下閱讀...
警方非省油的燈，前後包抄順利將陳男攔下，同時將其壓制在地。警方看到陳男胸前掛的電子煙，一查果然是含二級毒品依托咪酯的「喪屍煙彈」，他的外套口袋內還帶有安非他命、依托咪酯煙油等違禁品。隨後搜查車內發現，陳男的後車箱還有2把空氣手槍，警方將所有證物扣回，並將陳男逮捕。
陳男供稱，身上所有違禁品都是在網路上買的，詳細賣家資料他已記不清。另經唾液快篩，依托咪酯呈陽性反應，坐實陳男毒駕，警詢後，依毒品、槍炮、公共危險等罪嫌，將陳男移送法辦。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
陳男被警方壓制在地。（記者徐聖倫翻攝）
警方搜出喪屍煙彈、煙油、安毒等違禁品。（記者徐聖倫翻攝）
警方搜出空氣手槍。（記者徐聖倫飯攝）
警方搜出空氣手槍。（記者徐聖倫飯攝）