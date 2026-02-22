影像曝光！醫美診所負責人開工團拜腿挨轟 槍手逃逸變裝

台北市大安區一家醫美診所蕭姓負責人21日開工團拜時遭槍手開槍擊中腿部，警方調查發現，槍手行兇前穿著外套及揹著背包，頭戴著深色帽子。（記者陸運鋒翻攝）

台北市大安區仁愛路四段一家醫美診所昨天（21日）大年初五舉行開工團拜時，蕭姓負責人遭槍手開槍擊中腿部，送醫後幸無生命危險，警方發現槍手在案發後逃逸時不斷變裝，增加查緝困難度，不排除是黑幫策畫此次槍擊案，正擴大調閱監視影像全力追查中。

大安警分局調查，醫美診所65歲蕭姓負責人昨天中午12時許，在診所大樓1樓處舉辦開工團拜時，頭戴鴨舌帽及口罩的槍手，已在現場假裝路人徘徊，一見到蕭現身後，迅速上前從背後朝他腿部先開1槍，造成蕭的右小腿中彈、血流如注。

請繼續往下閱讀...

據知，眾人受到驚嚇後想要阻止，但槍手隨即後退再連開2槍，流彈波及2名診所員工，所幸2人均輕微擦傷不需送醫，而蕭男被送往台大醫院救治，幸無生命危險，目前仍在醫院治療中。

根據監視器影像所錄下，槍手犯案後隨即竄進附近巷弄，一邊逃跑及一邊變裝，意圖混淆警方追緝，警方暫不排除是投資糾紛，且由黑幫操刀策劃此次槍擊案。

據了解，蕭男在2016年曾借1億元給某電子公司高姓負責人，高無力償還將公司經營權轉手給蕭抵債，蕭接手後公司轉虧轉盈，高男卻找上天道盟太陽會王姓大哥，多次派小弟到蕭的廠房舉牌抗議，誣指蕭非法占有，蕭給高1千萬元支票息事寧人，但被王姓大哥拿走支票且覬覦蕭的公司，高、蕭只好報警逮人。

據指出，此次槍手刻意鎖定蕭的下肢射擊，警告意味濃厚，正擴大調閱監視影像追緝槍手，朝殺人未遂、槍砲、恐嚇公眾危安等罪嫌偵辦。

台北市大安區一家醫美診所蕭姓負責人21日開工團拜時遭槍手開槍擊中腿部，警方調查發現，槍手作案後變裝，身著白色上衣及戴著鴨舌帽及口罩逃逸。（記者陸運鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法