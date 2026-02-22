台中女警助尋回錢包 越籍女大生大讚台灣治安好

越南籍阮姓女大生（前排左2），大年初一到台中出遊，將皮包遺忘在YouBike車籃，員警獲報熱心協助找回，讓她大讚台灣員警熱心、治安好。（記者陳建志翻攝）

來台就讀大學的19歲越南籍阮姓女大生大年初一和友人相約到台中旅遊，騎乘YouBike前往一中商圈時，不慎將錢包遺落在腳踏車上，返回原站卻發現車子已被借走，焦急向警方求助，員警得知趕緊聯繫YouBike客服，查詢後發現車子已歸還至西區站點，立即協助上鎖，並建議搭車到該站點，抵達時發現錢包還安然躺在車籃中，讓她開心的手舞足蹈，大讚台灣員警熱心、治安好。

越籍阮姓女大生（19歲）就讀國立政治大學，大年初一和友人相約到台中逛街住一晚，隔天再規畫南下阿里山，沒想到當晚在一中商圈點餐要結帳時，才驚覺錢包不見了，因裡面還有學生證、居留證等重要證件，讓她當場慌了手腳。

阮女想起錢包應該是放在YouBike車籃裡，趕緊前往還車的YouBike站查看，沒想到該輛車已被借走，心急如焚下好向警方求助。

台中市警局第二分局台中公園派出所女警許珈珈獲報後，立刻協助聯繫YouBike客服查詢車輛動向，客服查詢後發現該車已歸還至西區五權三街站點，立刻協助上鎖，避免再被租借騎乘，許員除耐心教導阮女使用APP操作，也建議搭車前往該站點確認，阮女火速前往，發現錢包安然躺在車籃中，證件與財物一樣都沒少，讓她開心的當場手舞足蹈。

阮女順利尋回錢包，特地和友人返回派出所道謝，並和員警開心合照留念，大讚「台灣治安真的很好，警察也好熱心！」

