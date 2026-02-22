為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    長髮男騎單車載妹撞路邊車 不留電話落跑慘了將通知到案

    2026/02/22 12:14 記者陸運鋒／台北報導
    長髮男騎單車載著一名女子，行經台北市南港區時撞上路邊停放車輛，導致車燈破裂受損。（記者陸運鋒翻攝）

    長髮男騎單車載著一名女子，行經台北市南港區時撞上路邊停放車輛，導致車燈破裂受損。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市一名長髮男騎著YouBike微笑單車載著一名女子，行經南港區舊莊街一段時，撞擊一輛停車格內的自小客車，導致後車燈殼破裂，事故發生後，女子問長髮男要不要留著電話，但長髮男直說沒事直接落跑，彭姓車主發現愛車受損後氣炸，將監視影像上傳至網路尋人，警方目前已接獲報案，將通知該名長髮男到案說明。

    根據事故影像顯示，事發時間在20日凌晨4時許，一名長髮男騎著YouBike後座載著一名女子，行經台北市南港區舊莊街一段時，撞上一輛停在路邊車格內的Honda Civic K8黃色轎車左後車尾，2人摔車跌倒後，長髮男直說「我們2人沒事就好」，但女子看見車燈破裂，詢問長髮男要不要留個電話，但長髮男回「沒事沒事，撤退」，一溜煙載著女子落跑。

    網友看了影像後紛紛痛批「女孩趕快分手，這是一個逃避責任的男人」、「到底是在沒事什麼，這要肉搜出來教訓一下」、「女方趕快分手吧，改天如果你有事情，他會快撤」、「路這麼大還能撞到，超級人才」、「一直講沒事聽了很火大」、「人在危機的時候可以看清一個人」。

    據知，26歲彭姓車主醒來後，看見愛車受損，隨即調閱自家監視器，發現是遭一對男女騎乘YouBike擦撞逃逸，氣得上傳社群網站尋人，請網友若認識該名長髮男，可以告知他一聲，並且在當天下午3時許向南港分局警方報案。

    警方今指出，已受理交通事故報案，相關肇事責任部分交由交通警察大隊分析釐清，將待明天上班日向YouBike公司調閱租借人資料，通知該名長髮男到案說明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播