長髮男騎單車載妹撞路邊車 不留電話落跑慘了將通知到案

長髮男騎單車載著一名女子，行經台北市南港區時撞上路邊停放車輛，導致車燈破裂受損。（記者陸運鋒翻攝）

台北市一名長髮男騎著YouBike微笑單車載著一名女子，行經南港區舊莊街一段時，撞擊一輛停車格內的自小客車，導致後車燈殼破裂，事故發生後，女子問長髮男要不要留著電話，但長髮男直說沒事直接落跑，彭姓車主發現愛車受損後氣炸，將監視影像上傳至網路尋人，警方目前已接獲報案，將通知該名長髮男到案說明。

根據事故影像顯示，事發時間在20日凌晨4時許，一名長髮男騎著YouBike後座載著一名女子，行經台北市南港區舊莊街一段時，撞上一輛停在路邊車格內的Honda Civic K8黃色轎車左後車尾，2人摔車跌倒後，長髮男直說「我們2人沒事就好」，但女子看見車燈破裂，詢問長髮男要不要留個電話，但長髮男回「沒事沒事，撤退」，一溜煙載著女子落跑。

請繼續往下閱讀...

網友看了影像後紛紛痛批「女孩趕快分手，這是一個逃避責任的男人」、「到底是在沒事什麼，這要肉搜出來教訓一下」、「女方趕快分手吧，改天如果你有事情，他會快撤」、「路這麼大還能撞到，超級人才」、「一直講沒事聽了很火大」、「人在危機的時候可以看清一個人」。

據知，26歲彭姓車主醒來後，看見愛車受損，隨即調閱自家監視器，發現是遭一對男女騎乘YouBike擦撞逃逸，氣得上傳社群網站尋人，請網友若認識該名長髮男，可以告知他一聲，並且在當天下午3時許向南港分局警方報案。

警方今指出，已受理交通事故報案，相關肇事責任部分交由交通警察大隊分析釐清，將待明天上班日向YouBike公司調閱租借人資料，通知該名長髮男到案說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法