為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台東春節期間災害統計出爐 山難、溺水、救護增加 火災事件下降

    2026/02/22 11:56 記者劉人瑋／台東報導
    消防局統計，今年春節火災狀況相對減緩許多。（資料照）

    消防局統計，今年春節火災狀況相對減緩許多。（資料照）

    台東縣消防局公布今年春節期間（2/15小年夜至2/21初五）救災救護統計數據。與去年同期相比，縣民防火意識提升及燃放爆竹規範見效；然而，救護與山域、溺水意外略有增加，消防局特別提醒，元宵佳節將至，狂歡之餘仍須緊握安全防線。

    數據顯示，新年期間，全縣共受理火災32件、救護399件、山域事故2件及溺水事故2件，大年初二（18日）延平鄉北絲鬮溪溯溪遊客急流受困成功救援案件，整體救護案件增加19件、火災案件大幅減少28件。

    另外，消防局也發現有「長假效應：車流匯集台東」，今年春節連假長達9天，台東縣境內各景點如南迴公路、台11線東海岸及縱谷地區湧入大量返鄉及觀光車潮。據統計，救護案件較去年同期增加19件，其中多數為交通事故所致。由於台東地形狹長，長途駕駛容易產生「疲勞駕駛」及「注意力不集中」的情況，這正是造成連假期間事故頻發的主因。

    今年火災件數較往年顯著下降，預防調查科分析，這歸功於民眾逐漸習慣以「電子炮」取代傳統爆竹。但在初一當日有8件火災發生，有民眾因施放煙火不慎引燃乾枯草叢，另有祭拜祖先不慎造成火災，所幸鄰里即時發現並配合消防隊迅速撲滅，未釀成災害。消防局呼籲，元宵節期間「炸寒單」活動頻繁，民眾切勿在易燃物旁施放爆竹，以免祈福美意變成祝融危機。

    今年山域事故增加2件，最驚險的時刻發生在大年初四早上。當時幾乎在同一個時段，山區接連傳出兩起登山客受傷受困通報。其中一起案件發生在南邊小鬼湖偏遠山區，傷者因橫越大樹時不慎造成右腳踝拉傷無法行走，另一案在北邊百公里外的嘉明湖山上，民眾因突然腹部劇烈疼痛無法行走，空勤總隊一北一南辛苦橫跨百公里，於1架次成功完成2名患者之吊掛與時間賽跑成功後送醫院。

    海岸線及離島亦發生溺水意外，在消防、海巡單位通力合作，展現高效能的跨單位應變能力，所幸各單位通力合作應變得宜，使今年本縣轄內並無重大災害發生。

    元宵將屆，消防局溫馨提醒隨著元宵佳節臨近，東台灣最震撼的「炮炸寒單」即將登場。台東縣消防局呼籲，春節的平安是全縣民共同維持的果實，面對元宵遶境，請參與民眾務必遵守「穿著防護衣物」、「認明合格標識」及「遵守施放時段」等原則。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播