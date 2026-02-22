台東春節期間災害統計出爐 山難、溺水、救護增加 火災事件下降

消防局統計，今年春節火災狀況相對減緩許多。（資料照）

台東縣消防局公布今年春節期間（2/15小年夜至2/21初五）救災救護統計數據。與去年同期相比，縣民防火意識提升及燃放爆竹規範見效；然而，救護與山域、溺水意外略有增加，消防局特別提醒，元宵佳節將至，狂歡之餘仍須緊握安全防線。

數據顯示，新年期間，全縣共受理火災32件、救護399件、山域事故2件及溺水事故2件，大年初二（18日）延平鄉北絲鬮溪溯溪遊客急流受困成功救援案件，整體救護案件增加19件、火災案件大幅減少28件。

另外，消防局也發現有「長假效應：車流匯集台東」，今年春節連假長達9天，台東縣境內各景點如南迴公路、台11線東海岸及縱谷地區湧入大量返鄉及觀光車潮。據統計，救護案件較去年同期增加19件，其中多數為交通事故所致。由於台東地形狹長，長途駕駛容易產生「疲勞駕駛」及「注意力不集中」的情況，這正是造成連假期間事故頻發的主因。

今年火災件數較往年顯著下降，預防調查科分析，這歸功於民眾逐漸習慣以「電子炮」取代傳統爆竹。但在初一當日有8件火災發生，有民眾因施放煙火不慎引燃乾枯草叢，另有祭拜祖先不慎造成火災，所幸鄰里即時發現並配合消防隊迅速撲滅，未釀成災害。消防局呼籲，元宵節期間「炸寒單」活動頻繁，民眾切勿在易燃物旁施放爆竹，以免祈福美意變成祝融危機。

今年山域事故增加2件，最驚險的時刻發生在大年初四早上。當時幾乎在同一個時段，山區接連傳出兩起登山客受傷受困通報。其中一起案件發生在南邊小鬼湖偏遠山區，傷者因橫越大樹時不慎造成右腳踝拉傷無法行走，另一案在北邊百公里外的嘉明湖山上，民眾因突然腹部劇烈疼痛無法行走，空勤總隊一北一南辛苦橫跨百公里，於1架次成功完成2名患者之吊掛與時間賽跑成功後送醫院。

海岸線及離島亦發生溺水意外，在消防、海巡單位通力合作，展現高效能的跨單位應變能力，所幸各單位通力合作應變得宜，使今年本縣轄內並無重大災害發生。

元宵將屆，消防局溫馨提醒隨著元宵佳節臨近，東台灣最震撼的「炮炸寒單」即將登場。台東縣消防局呼籲，春節的平安是全縣民共同維持的果實，面對元宵遶境，請參與民眾務必遵守「穿著防護衣物」、「認明合格標識」及「遵守施放時段」等原則。

