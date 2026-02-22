退休金全飛了！華航前會計經理侵吞2300萬 更一審須賠3600萬

高院判決呂男須賠償華航美金115萬餘元，並依外派承諾書給付懲罰性違約金11萬美元本息；而呂男原審獲判的退休金78萬元反訴請求亦遭駁回。（資料照，華航提供）

中華航空公司前外派越南分公司會計經理呂勝光涉嫌以假帳手法侵占機票收入等現金，先後在越南任內及調回台北總公司期間侵吞款項，合計逾新台幣2300萬元。高等法院更一審認定，呂男除刑事判決確定判刑10月外，另應負民事損害賠償責任，改判須賠償華航逾115萬美元（約新台幣3600萬元）；其請領退休金的反訴亦遭駁回。

起訴書指出，呂勝光於2002年10月至2006年間派駐中華航空股份有限公司越南分公司擔任會計經理期間，利用帳務管理權限，將已收取的機票銷售現金改列為「應收帳款」，以假帳方式掩飾資金短缺，累計侵占852筆、約70萬8171美元（約新台幣2233.5萬元）；期間並不時回補部分款項以規避內部查核。

其後返台復職，擔任總公司財務處貨運審核部審核員，又與越南分公司員工配合製作假交易紀錄，三度侵占現金31萬餘美元（約新台幣978萬元）並予以分贓。直至2011年華航稽查發現異常，案經調查後由桃園地檢署依侵占罪嫌起訴；涉案越南籍員工則由當地司法機關另行偵辦。

本案爭點在於呂男是否另以帳務操作侵占公款，高院對此委請台灣舞弊防治與鑑識協會鑑定，認定其主要涉及兩種手法。第一，呂男以6張傳票虛列「匯差」，沖銷營支週轉金及預付款等科目，使帳面款項憑空消失，實際截留現金5萬美元（約新台幣158萬元），而鑑定報告指出，正常匯差僅為換算平衡數，不致產生鉅額差距，顯見以不實匯差掩飾現金流失。

其二，越南分公司每日營收報表已明載現金收入，呂男卻再以分錄將「現銷」改列為「賒銷」，虛增應收帳款，將已收現金轉回並據為己有。多筆應收帳款既無債務人資料，也無從追償，顯屬虛構，用以掩蓋侵吞事實；該部分造成華航損失至少104萬美元（約新台幣3280萬元）。

高院審理後認為，呂男除刑事確定部分外，仍應就其餘侵占行為負民事賠償責任，判決須賠償華航115萬餘美元（約新台幣3627萬元），並依外派承諾書給付懲罰性違約金11萬美元（約新台幣37萬元）本息；而呂男原審獲判的退休金78萬元反訴請求亦遭駁回。

呂男主張其已申請退休，應依勞動基準法請領退休金；華航則抗辯，呂男涉侵占屬重大違規，公司對其享有鉅額損害賠償債權，已依法主張抵銷。高院對此則認為，呂男對華航負有高額賠償責任，其退休金債權經抵銷後已告消滅，反訴並無理由。

