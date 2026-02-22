為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    地點曝！小黃遇惡煞 搶匪基隆上車台北奪車搶錢棄置新北

    2026/02/22 11:49 記者吳昇儒、王冠仁／基隆報導
    兩名搶匪在廟口夜市附近搭上游姓司機的計程車前往台北市。（記者吳昇儒翻攝）

    兩名搶匪在廟口夜市附近搭上游姓司機的計程車前往台北市。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆游姓計程車司機今（22）日凌晨5時許空車行經基隆廟口時，碰見兩名男子招手要搭車到台北，原以為接到大單，沒想到行駛至台北市長安西路附近時，貴客變惡煞，其中一人持刀行搶，雙方爆發激烈衝突。2名犯嫌奪車還搶走車內3萬餘元現金，台北市警方目前全力追查2嫌下落中。

    台北市警方初步調查，兩名犯嫌在基隆廟口攔車，搭上54歲游姓司機的車輛，上車後表示要前往長安西路，約於凌晨5時許，抵達目的地時，犯嫌意圖搶走司機財物，亮刀威脅。其中有名熱心路人誤以為是吵架糾紛，向前勸阻，反讓兩名犯嫌將司機趕下車，連車帶錢一起搶走。

    兩嫌事後將車開往新北市三重區中興橋旁棄置，已被警方尋獲，警方推測這幾天銀行尚未營業，游姓司機將近日開車所得都放在車上，引來犯嫌覬覦進而犯案。目前到基隆調閱上車時的畫面，鎖定犯嫌容貌全力追查中。

    據悉，兩名犯嫌是從中正路走到忠一路後，在徒步前往愛三路廟口夜市攔停計程車，兩人是否預謀或臨時起意，則待進一步調查釐清。

    相關新聞請見：

    北市驚傳計程車司機遭2嫌持刀搶劫 開走車輛搶3萬多元

    兩名搶匪在廟口夜市附近搭上游姓司機的計程車前往台北市。（記者吳昇儒翻攝）

    兩名搶匪在廟口夜市附近搭上游姓司機的計程車前往台北市。（記者吳昇儒翻攝）

