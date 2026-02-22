酒後開車衝撞前岳父住家 引爆大火夾車內燒傷

男子開車撞進民宅引發火燒車，被救出時燒傷。（消防局提供）

春節驚悚火災！彰化縣1名33歲男子大年初五晚間喝得爛醉，竟開車撞進前岳父住處，不僅引發火燒車，連1樓客廳也燒毀，男子燒燙傷住進加護病房，所幸無生命危險；警方清查發現，男子大年初三也曾因酒後失態砸自己轎車，驚動警方到場，對於其3天內兩度在前岳父的住家鬧事，地方議論紛紛，男子的前妻與前岳父都已向警方聲請緊急保護令，後續依公共危險、毀損等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。男子是否與前妻發生糾紛，憤而酒後駕車衝撞丈人住處，警方還要釐清。

彰化基督教醫院指出，男子經搶救後轉至加護病房觀察，燙傷面積約14%的2度燙傷，生命徵象穩定。警方對其實施酒精抽血檢測，經換算酒測值高達1.29mg/l。

請繼續往下閱讀...

其前妻今天向媒體指出，她與男子結婚5年，育有一子，後因經濟、家庭等因素離婚，但仍住在一起；男子是工廠作業員，有酗酒習慣，婚後情緒不穩定；年假快結束，男子來前岳父住處找她回家，但她不在彰化且不想回去，男子即揚言自殺，沒想到會開車衝撞她父親住處。

消防局昨夜10點多接獲報案指出，田中鎮民族三街一棟透天厝民宅發生火災，火勢相當猛烈，消防局立即派員趕往現場搶救，發現為2樓透天厝3樓鐵皮加蓋建築物，1樓冒出熊熊大火，客廳還有人呼叫「救命」，消防員掀開鐵捲門，赫然發現客廳停著1輛燃燒中的轎車，趕緊將車門撬開，將男子拉出車外，火速送彰基搶救。火燒車與民宅火災於11點多撲滅。

田中警方調查發現，男子與其妻離異，2月19日大年初三就曾在前丈人住處酒後失態，敲打轎車洩憤，不料昨晚又開車前來前丈人住處外，酒後開車衝撞前丈人的透天厝，卻引發火燒車與民宅火災，所幸未釀重大傷亡。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

轎車撞入民宅1樓火燒車並引發民宅火災，消防員搶救。（消防局提供）

轎車在民宅1樓火燒車並引發民宅火災，消防員拉開鐵捲門搶救。（消防局提供）

轎車撞入民宅1樓火燒車，民宅1樓也被燒毀。（消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法