台中凌晨機車對撞2傷 1人一度無生命跡象

台中大里區大衛路，今天凌晨發生林姓騎士和楊姓騎士對撞，林男一度無生命跡象，詳細肇事原因警方將進一步釐清。（記者陳建志翻攝）

台中市大里區大衛路，今天凌晨1點多，林姓男子（41歲）駕駛重機沿大衛路往國中路方向行駛，卻因不明原因與對向楊姓男子（22歲）駕駛的重機撞上，林男現場沒有呼吸心跳，經送醫急救後恢復心跳，目前在加護病房觀察，楊男則是四肢擦挫傷、意識清楚，楊男經酒測沒有酒駕，林男則需抽血檢驗，詳細肇事責任和原因，警方將調閱附近監視器後釐清。

台中市消防局今天凌晨1點56分接獲報案，指稱大里區大衛路48號附近有兩輛機車車禍，1名民眾躺在地上、另1名民眾還能行走，立即派遣國光及大里分隊到場救護。

消防人員抵達時，發現林姓男子（41歲），沒有生命徵象，立即給予急救處置後送往大里仁愛醫院；另一名楊姓男子（22歲）則是肢體擦挫傷、意識清楚，現場表示拒絕送醫；一度沒有呼吸心跳的林男，經送醫急救後恢復心跳，目前送進加護病房觀察中。

警方初步調查，林男當時駕駛重機沿大衛路往國中路方向行駛，卻因不明原因與對向楊男駕駛的重機撞上，輕傷的楊男表示，林男不知何故跨越車道與他撞上，楊男經酒測並無酒精反應，林男酒測值將報請檢察官抽血檢驗，詳細肇事原因，將調閱監視器，並送交通警察大隊分析研判釐清。

