為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中凌晨機車對撞2傷 1人一度無生命跡象

    2026/02/22 10:28 記者陳建志／台中報導
    台中大里區大衛路，今天凌晨發生林姓騎士和楊姓騎士對撞，林男一度無生命跡象，詳細肇事原因警方將進一步釐清。（記者陳建志翻攝）

    台中大里區大衛路，今天凌晨發生林姓騎士和楊姓騎士對撞，林男一度無生命跡象，詳細肇事原因警方將進一步釐清。（記者陳建志翻攝）

    台中市大里區大衛路，今天凌晨1點多，林姓男子（41歲）駕駛重機沿大衛路往國中路方向行駛，卻因不明原因與對向楊姓男子（22歲）駕駛的重機撞上，林男現場沒有呼吸心跳，經送醫急救後恢復心跳，目前在加護病房觀察，楊男則是四肢擦挫傷、意識清楚，楊男經酒測沒有酒駕，林男則需抽血檢驗，詳細肇事責任和原因，警方將調閱附近監視器後釐清。

    台中市消防局今天凌晨1點56分接獲報案，指稱大里區大衛路48號附近有兩輛機車車禍，1名民眾躺在地上、另1名民眾還能行走，立即派遣國光及大里分隊到場救護。

    消防人員抵達時，發現林姓男子（41歲），沒有生命徵象，立即給予急救處置後送往大里仁愛醫院；另一名楊姓男子（22歲）則是肢體擦挫傷、意識清楚，現場表示拒絕送醫；一度沒有呼吸心跳的林男，經送醫急救後恢復心跳，目前送進加護病房觀察中。

    警方初步調查，林男當時駕駛重機沿大衛路往國中路方向行駛，卻因不明原因與對向楊男駕駛的重機撞上，輕傷的楊男表示，林男不知何故跨越車道與他撞上，楊男經酒測並無酒精反應，林男酒測值將報請檢察官抽血檢驗，詳細肇事原因，將調閱監視器，並送交通警察大隊分析研判釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播