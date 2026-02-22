為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    酒駕擦撞計程車又肇逃 竟向兒子討救兵

    2026/02/22 10:23 記者洪臣宏／高雄報導
    呂男駕車擦撞計程車。（民眾提供）

    高雄市小港區今（22）日凌晨0時發生一起行車糾紛，郭姓男子駕駛的計程車，遭呂姓男子的轎車擦撞，呂男未停車逕自離去，郭男尾隨攔下並報警，警方發現呂男身上散發濃厚酒氣，酒測值超標，依法將他送辦。

    小港分局漢民派出所今凌晨0時許，接獲報案稱小港區漢民路、金府路口有行車糾紛。經查，47郭姓男子駕駛計程車行經漢民、崇文路口時，遭65歲與呂男駕駛轎車跨越中央分隔線擦撞，呂男未停車直接駛離，郭男立即掉頭一路尾隨至漢民、金府路口將其攔下。

    警方到場處理時，從呂男身上聞到濃厚酒氣，經當場施以酒精濃度檢測，呂男酒測值超標，另呂男肇事逃逸行為，違反道路交通管理處罰條例第62條規定，駕駛汽車肇事無人受傷而未依規定處置者，處新臺幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月。

    呂男被郭男攔下時，曾打電話向兒子求援，呂男兒子到場後不滿郭男攔車，情緒激動，經警方制止及說明，得知父親酒駕又肇逃，情緒才緩和下來，陪同父親至漢民所接受偵詢。全案呂男依刑法公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    計程車遭擦撞。（民眾提供）

    呂男駕駛轎車擦撞計程車。（民眾提供）

