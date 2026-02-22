家暴男嗆「不刺死妳我跟妳姓」 動手傷女友事後和解上訴獲緩刑

基隆李姓男子去年3月底某日凌晨動手毆打陳姓同居女友，法院一審依傷害罪判處有期徒刑3月，事後雙方和解，李男上訴，法官撤銷原判決，改判2月徒刑，予以緩刑3年。（記者吳昇儒攝）

基隆李姓男子去年3月底某日凌晨動手毆打陳姓同居女友，還持砸碎酒瓶追趕對方，更嗆「今天如果不刺死妳的話我就跟妳姓」等語。所幸，附近鄰居報警處理，保住陳女一命。法院一審認定李男觸犯傷害罪判處有期徒刑3月，事後雙方和解，李男再提上訴，法官撤銷原判決，改判2月徒刑，予以緩刑3年。

檢警調查，案發當時李男痛毆女友，除了拿碎酒瓶追打她之外，又持鍋具、安全帽砸向對方，導致陳女傷痕累累，造成頭部鈍挫傷、右眼鈍挫傷併眼周擦挫傷、頸部鈍挫傷、左肩鈍挫傷等傷害。鄰居見狀趕緊報警，員警抵達後，阻止李男繼續施暴，並將他依家暴傷害罪移送法辦。

法官審理時，李男坦承曾動手毆打女友，甚至拿安全帽、鍋具砸向對方，造成陳女受傷。

法官認為，李男觸犯恐嚇危害安全及傷害罪，應以較重的傷害罪論處，判處他有期徒刑3月，得易科罰金。

判決結果出爐後，李男與陳女達成和解，再提上訴。二審法官認為，李男已獲得陳女諒解，撤銷原判決，以觸犯傷害罪判處李男有期徒刑2月，得易科罰金，並予以緩刑3年。

