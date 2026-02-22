為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國漁工偷上岸吃宵夜遭撞身分露餡 違法離船判拘役20日

    2026/02/22 09:16 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院近日審結，依法判處陳男拘役20日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    受雇於我國船主的陳姓中國籍漁工去年6月22日深夜，擅自離開漁船停泊的八斗子漁港，進到我國境內，想走到八斗子夜市吃宵夜。沒想到因違規穿越馬路，被機車撞上，發生事故。警方獲報趕往現場，發現陳男身分，確認他未經許可離開暫置區域，依違反入出國及移民法將他移送法辦。基隆地院近日審結，依法判處陳男拘役20日，得易科罰金。

    檢警調查，中國籍陳姓漁工受到我國陳姓船主僱用，依規定漁船停泊於港口時，不得擅離暫置處所或漁船，但案發當時，陳男偷偷跑上岸，要到知名的八斗子夜市吃宵夜，途中因違規穿越馬路，慘遭官姓騎士撞上。

    事故發生後，官男依規定撥打110向警方求援，而員警到場時要求雙方拿出身分證件，經查發現陳男違法上岸，依規定將他移送法辦。

    檢察官偵訊時，陳男坦承犯行，表示只是單純想到夜市用餐，沒料到發生車禍被抓到。檢察官訊後，依法提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官審理後，認定陳姓漁工觸犯出國及移民法，判處拘役20日，得易科罰金2萬元。

