密婚才1年就破局！ 夫卻在群組亂炸婚訊 妻控「名譽掃地」

苗栗縣一名女子小涵（化名）與丈夫阿顯（化名）於前年8月間結婚，兩人口頭約定僅先行登記、不公開，若不適合可離婚。小涵近來指控，阿顯違反約定大肆宣傳，還反控她出軌，甚至傳簡訊辱罵他「么壽死囝仔、膨肚短命」，雙方婚後並未同住。苗栗地院法官審理後，認定這段婚姻「有名無實」，且雙方已無互信基礎，判准離婚。

判決書指出，小涵主張，婚前雙方協議只是「先登記、不公開」，日後若不適合即可協議離婚，不料登記後阿顯未經其同意直接在群組宣布喜訊，甚至指控其婚內出軌，在親友間名譽掃地。

阿顯則稱，同意先不公開結婚密婚主要怕「見光死」，不代表身分被質疑時不能表態；阿顯也說，小涵本說婚後要同居，後來卻冷戰、不讀不回，甚至連她要求買冰箱都不理會，甚至發現小涵婚後還參加單身活動，但他認為需2年冷靜，不同意離婚。

不過，阿顯曾傳簡訊怒罵「我查脯人予你按呢欺負，你不怕報應嗎？」用詞激烈，顯見雙方裂痕已深。

法官審理後認為，雙方結婚才一年多、無實質共同生活，顯非一般正常夫妻相處模式；雙方無任何努力彌補婚姻及家庭情感裂痕之積極作為，任令分居狀態持續迄今；考量雙方對於婚姻破裂均負有責任，判准離婚。

