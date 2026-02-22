超衰車手！ 7天取款2次都被逮 只拿5千下場慘了

彰化一名黃姓女子，去年加入詐騙集團擔任車手，6天內2度取款都被警方逮捕，台中地院依三人以上共同詐欺取財未遂罪判處1年3月徒刑。（記者陳建志攝）

彰化縣一名黃姓女子（32歲），去年因缺錢加入詐騙集團擔任車手，沒想到遭網路巡邏員警鎖定，佯稱投資面交30萬，當場將出面取款的黃女逮捕，沒想到黃女交保後不思悔改，相隔6天再度擔任車手出面取款，又被埋伏的員警逮捕，黃女被捕後坦承犯行，並與李姓被害人達成和解，台中地院依三人以上共同詐欺取財未遂罪兩罪，共判處1年3月徒刑，可上訴。

中檢起訴指稱，黃姓女子（32歲）去年9月14日起加入詐欺集團擔任車手，該集團以暱稱「蘇資豐」在臉書刊登贈書廣告，員警執行網路巡邏時發現，加入LINE暱稱「蘇資豐」、「許子玲」為好友後，隨即被加入「厚積薄發」群組，該群組佯稱參與投資可獲利，員警表示有意願投資，約定去年9月20日下午2點在台中市大里區一家超商面交30萬元現金。

該集團隨即指派黃女出面取款，黃女拿偽造的工作證，還有「數智雲端合約書」到超商準備面交取款，當場遭員警表明身分逮捕。

此外，該集團去年4月與李姓民眾加為好友，佯稱是股票分析師，指示李男加入LINE群組好友，向李男表示投資「弘記投資股份有限公司」可穩定獲利，李男從去年6月至9月，陸續以匯款、面交共281萬432元，直到要求出金卻無法順利出金，才驚覺受騙報案，並配合警方與詐團相約於去年9月26日下午2點20分，在台中北區明德宮面交115萬。

沒想到6天前才剛被捕的黃女，交保後繼續擔任車手，持偽造的「弘記投資股份有限公司」工作證及收據出面取款，當場遭埋伏員警逮捕。

台中地院審理時黃女坦承犯行，表示共領得5千元的報酬已自動繳交，法官斥責黃女不思以正當途徑獲取財物，因缺錢即加入詐欺集團擔任車手，行為不可取，審酌犯後均坦承犯行，並與李男達成調解，依三人以上共同詐欺取財未遂罪兩罪，分別判處1年和1年1月徒刑，合併執行1年3月，可上訴。

