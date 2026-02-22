為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    轟！轎車疑撞進民宅引發大火 駕駛夾車內嚴重燒傷

    2026/02/22 01:33 記者湯世名／彰化報導
    轎車在民宅1樓火燒車並引發民宅火災，駕駛夾車內被救出時嚴重燒傷。（消防局提供）

    轎車在民宅1樓火燒車並引發民宅火災，駕駛夾車內被救出時嚴重燒傷。（消防局提供）

    轟！彰化縣田中鎮昨天（21日）深夜10點多發生一起離奇火燒車，1輛轎車竟在民宅內火燒車，民宅也起火燃燒，屋主趕緊打開後門逃命，轎車男駕駛則受困車內，消防局據報派員趕往現場，駕駛還在呼救，消防員趕緊撬開車門協助駕駛脫困，火速將他送醫急救，全身有45%的2度燒燙傷，傷勢嚴重漏夜急救中。這起民宅火災與火燒車在40分鐘後撲滅，轎車是否撞進民宅引發大火，或停在民宅內火燒車，由警方釐清中。

    消防局昨夜10點多接獲報案指出，田中鎮民族三街一棟民宅發生火災，火勢相當猛烈，消防局立即派出各式消防車10輛、救護車2輛，消防23人、義消13人趕往現場搶救。

    消防員抵達現場發現為2樓透天厝3樓鐵皮加蓋建築物，一樓冒出熊熊大火，屋內還有人呼叫「救命」，消防員掀開鐵捲門，赫然發現1樓停著1輛燃燒中的轎車，趕緊將車門撬開，將男性駕駛拉出車外脫困，經救護人員評估約有45%的2度燒燙傷，火速送醫搶救，傷勢相當嚴重。

    包括1樓前側客廳、轎車及2樓部分空間都陷入火海，消防員部署水線入室搶救，火勢於近11點控制，10多分鐘後撲滅。對於這起離奇火災，地方議論紛紛，有傳言是轎車撞進民宅後引發大火，但真實情況仍待警方進一步釐清。

    轎車在民宅1樓火燒車並引發民宅火災，消防員拉開鐵捲門搶救。（消防局提供）

    轎車在民宅1樓火燒車並引發民宅火災，消防員拉開鐵捲門搶救。（消防局提供）

    轎車在民宅1樓火燒車燒成廢鐵，民宅也嚴重燃燒。（消防局提供）

    轎車在民宅1樓火燒車燒成廢鐵，民宅也嚴重燃燒。（消防局提供）

