2/21 大樂透1億頭獎台南1注獨得！ 今彩539頭獎4注獎落4縣市

2月21日開獎的大樂透頭獎開出1注，由臺南市仁德區後壁里中正路二段138之1號的「滿福寶彩券行」開出；今彩539頭獎則開出4注，由苗栗縣頭份市頭份里16鄰中正路223之1號的「金包金彩券行」、屏東縣屏東市大埔里民族路240號1樓的「金鑫旺彩券行」、高雄市前鎮區武營路1號1樓的「穩贏彩券行」和臺北市中山區民生東路一段25之4號的「大富翁彩券行」開出；春節大紅包開出19組，小紅包開出50組。

第115000022期大樂透中獎號碼「12、13、17、27、41、48，特別號：46」。頭獎1注獨得，可得1億元；貳獎槓龜；參獎共80注中獎，每注可得6萬8666元；肆獎共165注中獎，每注可得2萬1402元；伍獎共4414注中獎，每注可得2000元；陸獎共5789注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬9867注中獎，每注可得400元；普獎共8萬4726注中獎，每注可得400元。

第115000022期49樂合彩中獎號碼為「12、13、17、27、41、48」。四合共7注中獎，每注可得20萬元；三合共54注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2369注中獎，每注可得1250元。

第115000046期今彩539中獎號碼為「01、08、19、20、25」。頭獎開出4注，每注可得750萬元；貳獎共413注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬4059注中獎，每注可得300元；肆獎共14萬8380注中獎，每注可得50元。

第115000046期39樂合彩中獎號碼為「01、08、19、20、25」。四合共開出6注，每注可得21萬2500元；三合共188注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8187注中獎，每注可得1125元。

第115000046期3星彩中獎號碼為「867」。壹獎共62注中獎，每注可得5000元。

第115000046期4星彩中獎號碼為「5072」。壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

第115000022期大樂透春節大紅包中獎號碼「06、09、13、14、18、20、23、38、49」，春節小紅包「39」。

本期加碼開獎結果，大紅包共開出19組，總中獎注數26注，其中13組為單注獨得，另有5組由2注平分，1組為3注；小紅包開出50組，總中獎注數為62注，其中39組為單注中獎，10組為2注均分，1組為3注。

大紅包累計開出269組、剩餘211組，小紅包累計開出424組、剩餘376組。下期（2月22日）持續加開。

「大樂透春節加碼大紅包．小紅包」開獎結果

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

